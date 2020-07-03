蔡英文、余天逛深坑老街拚地方經濟　侯友宜因故無法陪同

▲總統蔡英文與立委余天、陳永福、吳琪銘、蘇巧慧、新北市議員何博文等人今（3）參訪深坑老街、參拜集順廟。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.03）

總統蔡英文與立委余天、陳永福、吳琪銘、蘇巧慧、新北市議員何博文等人今（3）參訪深坑老街、參拜集順廟，她說藉此能鼓勵民眾外出觀光、刺激在地經濟，並且因應三倍券將在15日上路使用，民眾應該多去品嘗全台各地的美食，像是深坑的臭豆腐、茶葉、竹筍都很有名。蔡英文表示，今天我們來到深坑老街，本來以為以為只是來老街逛逛吃東西，只有在地立委陳永福和里長而已，沒想到我們的大咖「余天」也出現了，可見深坑的魅力是很強的，這些立委不只是來陪我的，他們也是一起來逛街的；深坑不只是臭豆腐很有名，這裡的豬肉、竹筍還有茶葉都是很有名的。蔡英文說，深坑附近還有石碇、坪林，有很多的茶園鼓勵民眾走走，7月15日起三倍券就可以使用，這幾天大家都在預購、綁定三倍券，15日後大家就一起來消費、振興台灣的經濟，全台灣有很多的地方都值得大家去走走看看，各地美食也等待大家去品嘗，很多商家也推出優惠，這是一個令人期待、消費爆發的時候。此外，先前新北市長侯友宜說蔡英文來新北九份逛老街沒有通知他，他說這次深坑行已有收到通知，可惜因市議會總質詢無法陪同，已責請區長陪同；侯說非常歡迎蔡總統到深坑商圈帶動消費，也把我們第一線消費碰到的一些困境給總統做一個報告。