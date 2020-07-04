鄭文燦千字文追思母親　牢記叮嚀「做一個好市長」

▲鄭文燦寫了千字文悼念母親，一共4頁，此為第2、3頁。（圖／翻攝鄭邱碧回訃告）

▲鄭文燦寫了千字文追思母親，一共4頁，此為第4頁。。（圖／翻攝鄭邱碧回訃告）

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回過世，7月4日在桃園八德舉行告別式。鄭文燦在訃告中寫了一篇文章「給天上的阿母」，字數超過1500字，追思母親生平，流露母子情深。鄭文燦說，七位子女與阿母的家是連在一起，無數的親情互動，是身為子女的福氣。他也特別提及母親生前的叮嚀「看到我天天做一個好市長」。阿母，您在天上，是否看見我們。八十五年寒暑，走過人生的坎坷與歡喜，現在，阿母，您已經做神，我相信，您在天上，會微笑看顧您所摯愛的家人。阿母，您一生的付出，給我們的一切，我們會永遠放在心底。阿母出生在八德茄苳溪地區的瓦厝邱家，兩歲被抱到鄭家，與阿爸生活、結縭超過七十年，寫下人生的悲歡戲曲。少女的時代，阿母就在桃園大秦紡織廠當女工，貼補家用，工作之餘，不管是農事或是家務，阿母永遠是那個最肯吃苦的無聲媳婦。阿爸是基層的公務員，阿公中風臥病時又負債累累，在貧窮的農村，還要養育七位子女，負擔是非常沉重，但是，阿母的堅毅陪伴，讓我們一個一個完成學業，度過難關。阿母說，自己從小吃苦，因此從不打孩子，阿母常說，每個孩子就像五隻手指頭，都是骨肉，那然長短沒同款，一樣要用心照顧。阿母與我感情很好，我想起兒時陪伴阿母去社區賣菜，換取學校營養午餐的費用，想起家中米缸沒米時，陪阿母去鄰居家賒借的場景。貧窮家庭充滿真實的親情，讓我有不同的生命經驗，走上不一樣的人生。我從阿母身上學到了耐操的本領，無論遇到什麼困難，我都勇於面對。十五歲我就隻身北上就讓高中，大學時代受到時代氛圍的感動，選擇從台大電機系，轉學到社會系，放棄了平坦的人生道路。我感謝阿母，在第一時間，無法了解什麼是社會學時，就包容我充滿風險的決定。一九九〇年代，學生運動的浪頭上，阿母從電視上看到我，報紙上斗大的標題，讓她有源自白色恐怖的不安。雖然阿母天生就很有台灣意識，她知道我在追求對的價值，但是，一颗心懸著，不知道兒子是否能夠安然，這樣的日子，貫穿了我的學生時代。三十歲時，我決定返鄉參選桃園縣議員。我的家庭沒有政治背景，阿爸是基層公務員，阿母是女工，樸素的生活，是家庭的日常。在沒有奧援的條件下，一步一腳印，我竟然第一高票當選，踏上政治這條路。我擔任公職後，阿母並沒有改變原來的生活，她對鄉親友善親切，人情義理，是非對錯，阿母卻都有一把尺。人生的磨難，賦予阿母難捨能捨的智慧，我也繼承了阿母的特質，沒有什麼是看不破的關卡。阿母不重生活的享受，她相信家庭和睦是人生最大的幸福，也基於此，家是阿母的全部，阿母在，家就有了原點。我在政治上遇到挫折，卸下職務回到老家時，阿母還是溫暖如昔，兒子終究是兒子，只希望我顧好身體，顧好家庭。二〇〇九年，我臨危受命參選縣長，要在兩個月內承擔不可能的任務。阿母默默拜託她所有認識的人，連半世紀前一起工作的女工班員，她也一個一個找回來。我以勇氣挑戰百年政治世家，被當作以卵擊石。在每一個深夜，跑完行程下了車，都會看到阿母準備好的衣服、熱食，阿母以母愛為後盾，給我滿滿的支持，我深深覺得，我就是平凡家庭所能代表最大的力量。那一役，我輸了選舉，卻贏得桃園的人心，奠定四年後翻轉桃園的基礎。阿母是民意的雷達，在我擔任市長後，她總是給我第一手的資訊。阿母喜歡去市場買菜、廟宇參拜，到社區據點與人互動，她告訴我，人民的眼睛很亮，嘴巴很利，凡事不能只有想好的，也要想壞的，凡事都要留餘地。阿母沒有深奧的政治哲學，她的出發點就是每一張選票都會說話。我忙碌於市政，有時候回家探望阿母，也是三言兩語而已。阿母很少來市政府，有一次，我在立法院前被抗議群眾撞傷，阿母趕快燉了排骨湯，帶到市長室，卻落了空，見不到我。因為那時我正強忍著疼痛跑行程，我想母子連心，得到印證。生命的黃昏，也是阿母與我們最美好的回憶。七位子女與阿母的家是連在一起，無數的親情互動，是我們子女的福氣。阿母常說，阿爸沒有機會看到我擔任市長，她心底是非常感傷的，阿母說，阿爸愛面子，她要代表阿爸，看到我天天做一個好市長。我們祈求阿母健康到老，長命百歲，卻不可得。我們還有很多話想對阿母說，卻來不及。但是我還是要說：阿母，做您的子女是幸福的，來生來世，我還是選擇做您的兒子。阿母，您沒有遠離，我們永遠思念您。