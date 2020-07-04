週末大拚場　江啟臣陪李眉蓁高雄趴趴走

▲國民黨黨主席江啟臣南下高雄陪同黨籍高雄市長參選人李眉蓁在高雄趴趴走，並在網美景點自拍推銷高雄觀光（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.04）

▲國民黨江啟臣主席與李眉蓁在愛之船旁的「LOVE」裝置藝術前合比出大愛心，象徵「蓁愛啟程」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.04）

▲江啟臣與李眉蓁等人一同搭上愛之船，體驗暢遊愛河的輕鬆悠閒與飽覽河岸兩邊的美麗景致。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.04）

距離高雄市長補選剩下四十幾天的時間，今（4）日國民黨黨主席江啟臣南下高雄，陪同黨籍高雄市長參選人李眉蓁在高雄趴趴走，上午並搭乘高雄愛河愛之船暢談觀光產業議題、在網美景點自拍推銷高雄觀光。高雄市選委會昨（3）日主辦政見發表會研商會議，國民黨高雄市長參選人李眉蓁並未派代表到場，綠營更說希望李眉蓁千萬不要像韓國瑜都不上台，對此李眉蓁表示，從來沒有說過不參加電視辯論會，所以周日會派員協商。有媒體詢問李眉蓁在昨（3）日的訪談中曾脫口而出「陳其邁『市長』」，讓民眾議論是否對選戰沒信心，李眉蓁則說，陳其邁當立法委員時她還小，陳其邁當過立法委員、行政院副院長，也曾擔任過代理市長，現在大家也會叫我「市長」，所以「市長」只是禮貌性尊重，我也是李眉蓁市長。陳柏惟、王定宇指控藍委找黑衣人，江啟臣表示，昨天完全是黨團的要表達對於陳菊的抗議跟意見，黨團已經有進一步說明，每個委員大家相互尊重，但是千萬不要無端的指控，要拿出證據，請尊重每一個委員在議場在立法院的權利。針對外界解讀這場高雄市長補選選戰是江啟臣的黨主席保衛戰、江啟臣防線？江啟臣認為，黨中央、甚至黨員同志輔選黨提名的人選是天經地義，大家都會盡全力的輔選，也不會只有他下來，在地的這些高雄市議員，還有一些黨員同志也請他們全力動起來，這場選戰時間非常短，沒有什麼防不防線的問題，只有守護高雄，才是我們的防線。