週末大拚場　江啟臣陪李眉蓁高雄趴趴走

距離高雄市長補選剩下四十幾天的時間，今（4）日國民黨黨主席江啟臣南下高雄，陪同黨籍高雄市長參選人李眉蓁在高雄趴趴走，上午並搭乘高雄愛河愛之船暢談觀光產業議題、在網美景點自拍推銷高雄觀光。
高雄市選委會昨（3）日主辦政見發表會研商會議，國民黨高雄市長參選人李眉蓁並未派代表到場，綠營更說希望李眉蓁千萬不要像韓國瑜都不上台，對此李眉蓁表示，從來沒有說過不參加電視辯論會，所以周日會派員協商。
有媒體詢問李眉蓁在昨（3）日的訪談中曾脫口而出「陳其邁『市長』」，讓民眾議論是否對選戰沒信心，李眉蓁則說，陳其邁當立法委員時她還小，陳其邁當過立法委員、行政院副院長，也曾擔任過代理市長，現在大家也會叫我「市長」，所以「市長」只是禮貌性尊重，我也是李眉蓁市長。
陳柏惟、王定宇指控藍委找黑衣人，江啟臣表示，昨天完全是黨團的要表達對於陳菊的抗議跟意見，黨團已經有進一步說明，每個委員大家相互尊重，但是千萬不要無端的指控，要拿出證據，請尊重每一個委員在議場在立法院的權利。
針對外界解讀這場高雄市長補選選戰是江啟臣的黨主席保衛戰、江啟臣防線？江啟臣認為，黨中央、甚至黨員同志輔選黨提名的人選是天經地義，大家都會盡全力的輔選，也不會只有他下來，在地的這些高雄市議員，還有一些黨員同志也請他們全力動起來，這場選戰時間非常短，沒有什麼防不防線的問題，只有守護高雄，才是我們的防線。