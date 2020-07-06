拒抹黑！國民黨助理穿黑衣抗議　要陳柏惟、王定宇道歉

總統府蘇嘉全秘書長上週五（3）日下午原定率領監察院院長及監察委員被提名人一行拜會立法院長游錫堃與時代力量黨團。由於國民黨立委在立院大門前抗議而取消。台灣基進立委陳柏惟卻發文指門口採訪記者與國會助理是「黑衣人」，

強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人，

引發國民黨助理不滿。

今（6）日上午近百名國民黨國會助理身穿黑衣，聚集在立院議場前，手持立院助理證，抗議陳柏惟、民進黨立委王定宇、鄭運鵬「抹黑」，要求他們道歉。國民黨團總召林為洲引言表示，上週五國民黨30位委員到立院抗議監委被提名人，有些助理到場幫忙拍照、拿水、拿背板給助理，卻有立委指控有「院外黑衣人闖入立院」，問過助理，當天除了媒體與助理外，根本沒有院外的人進來。

林為洲呼籲綠委們行行好，他們做助理也是為了謀生、混一口飯吃，他們只是小助理，希望大委員們不要抹黑、霸凌他們。國民黨團助理們更簽署連署書送交立院，反對綠委抹黑、霸凌。

國民黨團助理代表沈建億率助理們出示助理證，他表示，陳柏惟與王定宇兩位委員不要抹黑助理們，用以大欺小的方式、在鍵盤方面抹黑，讓他們深深以為不齒。最後立委助理繞立院議場一圈，結束抗爭活動。

立法院長游錫堃辦公室回應表示，本院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查3日並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門之情事，特此聲明。