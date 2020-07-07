農田水利會改官派　國民黨團聲請釋憲

立法院日前三讀通過農田水利法，水利會今年10月起改置為公務機關，資產及負債將由國家概括承受，評價正反兩極；國民黨團集結38名立委連署後，上午到司法院遞狀聲請釋憲，並喊口號「強奪民產違憲」、「奪產極權、民主倒退」，黨團總召林為洲表示民進黨可以改革農田水利會，但不能選不贏就沒收選舉。國民黨團總召林為洲今和首席副書記長林奕華、經濟委會召委廖國棟、立委陳超明、孔文吉、楊瓊瓔、謝衣鳯、林文瑞等，及反消滅水利會全國自救會代表，集結司法院大門，聲請農田水利會組織通則第40條釋憲。而前民進黨籍的台南縣長蘇煥智，也出席這場記者會，他指出農田水利會的歷史超過一百年，就連司法院長許宗力都說農田水利會是歷史性的公法人。蘇煥智表示農田水利會的制度就連聯合國農糧組織都大力推動，但民進黨反其道而行消滅農田水利會，取消會員投票選舉、侵害農民權益，「今天到場的水利會員、代表，最關注的就是農民用水沒辦法確保，台灣農業沒辦法永續。」林為洲表示農田水利會是公法人，財產一定要經過會員大會，或由會員選出的會務委員來處理，民進黨收歸國有等於繞過會員，違反憲法第十五條保障人民財產權。此外林為洲指出，憲法規定人民有組織結社的權力，民進黨把人民組織、自治的水利改成公務機關，就是剝奪人民的結社自由。林認為民進黨要改革水利會有很多種辦法，如修改會務委員、會長的選舉辦法，但絕對不是選不贏就直接沒收選舉、收歸國有。