大巨蛋最快下週重發建照　力拚2022年中開幕試營運

停工至今延宕多年的大巨蛋建案，在六月下旬台北市政府簽核建照申請後，台北市議會工務委員會今天（7日）下午也到大巨蛋進行會勘。而在大巨蛋報告時，北市建管處也表示，若相關程序順利的話，最快將在下週核發建照，遠雄公司代表也說，預計10日即可提副本給建管處校對，若照預定進度，明年底應可完工，後續相關複查作業約需半年，通過後即可營運。台北市議會工務委員會，今天下午前往大巨蛋進行會勘考察，由於開放媒體拍攝，現場也聚集了許多媒體。而考察前也傳出插曲，遠雄方面似乎未預料到前來的人數眾多，並未準備足夠多的安全帽，導致有半數的媒體在外苦等無法入場。而遠雄與北市府各局處的報告過程中，現場議員也提出許多問題，不過期間數度發生「不知道該由哪個局處回答」的窘境。而在台北市政府六月下旬簽核遠雄大巨蛋的建照申請後，大巨蛋復工的日期也逐漸接近。今天在報告時被問及復工等議題，建管處方面也表示，目前遠雄提出的變更圖說約有上千張，另還有副本需要逐一核對，若順利的話最快下週能核發建照給遠雄，大巨蛋就可以復工。而針對復工後的相關進度，遠雄公司代表也表示，預計10日會提供相關副本給建管處校對，若照預定進度，2021年底大巨蛋預計將會完工，而後續相關複查作業約需半年，通過後即可開始式營運。換言之遠雄方面預定，將在2022年六月左右開始進行大巨蛋相關的營運措施。