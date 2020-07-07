港台一樣？國民黨：蔡英文國安五法　易陷人於罪

對於香港公布維護國家安全法（俗稱「港版國安法」）第43條施行細則，國民黨7日表示，國民黨不樂見該細則的相關規定，呼籲港府審慎處理；此外，國民黨也聲援前總統馬英九的看法，指出蔡英文政府通過的「國安五法」，確實「定義不清」，容易陷人於罪。國民黨表示，台灣是自由民主的社會，與外國或其他地區交流難免涉及個別政治主張，香港該細則對台灣政治性組織或其代理人的相關要求，不應影響台港民間交流，更不能阻礙台港官方互動。國民黨強調，自中國大陸人大草擬「港版國安法」以來，已多次公開聲明支持香港民主，捍衛香港高度自治，維護香港司法獨立，前述立場絕不改變。國民黨也指出，針對蔡英文總統7日下午受訪談話，以總統之尊，行民進黨主席之事，動輒「要求在野黨表態、檢討在野黨、修理卸任總統」，民進黨政府的國安修法確實有定義不清，容易陷人於罪。國民黨對此的立場不變，將站在保障人權，預防民主倒退的基礎上，持續為民眾監督政府。國民黨認為，蔡英文女士身為中華民國元首，面對這樣的情勢變化，只會找國民黨轉移焦點，卻拿不出務實可行的辦法，令人不解與遺憾。國民黨指出，陸委會派駐台北經濟文化辦事處處長因為兩岸關係急凍，已兩年無法赴任，現加上「港版國安法」正式實施，未來赴任希望恐更渺茫，而且「港版國安法」的規定將讓台港官方關係持續惡化。凡處理對外關係、保障國人在海外權益，皆為中央政府職權。蔡總統及其執政團隊應盡速恢復過去「挺香港」的積極態度，提出切實有效的因應之道，否則國人將再次失去對蔡政府的信任。