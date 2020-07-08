巷仔內／守勢國防就不需要陸戰隊登陸作戰嗎？

海軍陸戰隊3日舉行漢光36號演習預演時，陸戰隊99旅在實施向岸突擊登陸科目時，突擊艇於海上翻覆，造成兩名官兵殉職、一名重傷昏迷搶救中。民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農6日在臉書發文稱漢光演習是演戲，更質疑台灣採取守勢國防，陸戰隊登陸作戰的必要性。本文不討論漢光演習是否為作秀的口水議題，而是討論陸戰隊是否有登陸作戰需求。

58輛AAV7A1系列兩棲突擊車。

相較於其他國家陸戰隊（部分國家稱為水兵隊），日本自衛隊水陸機動團強調輕量化與敏捷性，沒有重型火砲與戰車。除了AAV7外，陸上自衛隊購買的V-22魚鷹機，也能就近支援

AAV7兩棲突擊車的涉水能力，經常稱AAV7為「兩棲救難車」。

台灣四面環海，周邊我國所轄之外、離島又可能遭到周邊國家佔領，持續維持輕量、敏捷的兩棲戰力自然有其需求。軍中經常出現本位主義，排擠其他軍種需求與意見，吳怡農是陸軍特戰出身，受過傘訓，但沒接受過兩棲突擊訓練，恐怕是不能體會兩棲登陸作戰的必要性。

▲民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.07）

與其他軍種相較，海軍陸戰隊著重兩棲作戰能力，因此被認為是攻勢作戰兵種。而從1944年6月盟軍諾曼地登陸、1950年聯合國部隊從韓國仁川登陸，都是登陸部隊驅退守軍，因此陸戰隊與兩棲作戰常被認為是攻勢作戰，難以被聯想為守勢作戰。但是採取守勢國防的國家並不代表必須放棄兩棲作戰能力。以日本為例，1945年戰敗後，日本在美國軍管下訂立「和平憲法」，放棄發動戰爭的權利，也因此長達70年缺乏兩棲作戰能力。但是日本在2014年《防衛白皮書》中針對島嶼防衛宣告將建立「水陸機動團」，相當於我國的陸戰隊。在美國協助下，2018年4月水陸機動團正式成軍。水陸機動團不僅積極參與美國主導的多項海外聯合軍演，藉此培養兩棲戰力，還大手筆購入水陸機動團。防衛省建立兩棲作戰能力，不免引發中國大陸與國內反戰輿論反對。但是考量中、日之間可能因為釣魚台爆發軍事衝突，解放軍可能攻佔釣魚台（日方稱為尖閣諸島），身為島國的日本欠缺兩棲戰力，自然難以收復被佔領的離島。況且朝鮮半島、台海局勢經常緊張，萬一朝鮮半島或是台海開戰，日本身為美國盟邦也需要兩棲部隊協助美軍作戰，或是從南韓或台灣撤離僑民，所以日本建立水陸機動團當然也是美國大力支持。我國與日本同為四面環海島國，且與周邊國家存有領土、領海主權爭議，台灣在南海控制的東沙島、太平島因為地形缺乏屏障而易攻難守，周邊國家包括中國大陸、越南都虎視眈眈，目前島上駐軍為海巡署官兵，難以抵抗敵軍大舉入侵，萬一不幸東沙、太平遭到敵軍佔領，國軍就必須啟動「衛疆」計畫，派出軍機與陸戰隊收復遭到佔領島嶼。除此之外，台灣位於颱風與地震帶上，天然災害不斷，難以確保天然災害來臨時，災區交通設施不會受到損壞而中斷，陸戰隊的兩棲作戰能力便能涉水經過湍急溪流、淹水地區前往災區救援。前總統馬英九任內就稱讚