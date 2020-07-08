李眉蓁公辦辯論不去了？鄭照新、呂謦煒反擊陳致中烏龍

▲李眉蓁發言人鄭照新也發文砲轟這根本是「張飛打岳飛」的烏龍爆料。（圖／翻攝自鄭照新臉書）

▲李眉蓁另一名發言人呂謦煒也發文指控「陳致中，可不可以別再說謊了？」。（圖／翻攝自呂謦煒臉書）

今（8）日民進黨高雄市議員陳致中在臉書發文「我傻眼ㄟ妳不敢辯論？8月1日電視政見辯論會李眉蓁竟以行程很滿為由不出席」，對此國民黨高雄市長參選人李眉蓁兩位發言人鄭照新、呂謦煒也都在他們的個人臉書專頁上反駁「我們才傻眼吧」、「陳致中讓我傻眼ㄟ」，痛斥陳致中所言是不實訊息。高雄市議員陳致中發文表示：「電視政見辯論會李眉蓁竟以行程很滿為由不出席。韓國瑜當時雖不知所云，但未缺席，李眉蓁身為市長候選人，當然有責任公開說明自己的主張，請她多提自己的政見，別老是抄韓2.0又被打臉，這真的是不尊重市民，也代表沒準備好功課！」陳致中發文不久，李眉蓁發言人鄭照新、呂謦煒就砲火全開，回擊陳致中的說法；鄭照新強調，從頭到尾都沒有說8月1日不參加辯論，要不然周日何需去開協調會，李眉蓁議員回答的是吳益政議員要在7月中辦的活動，和8月1日有啥關係，鄭照新砲轟這根本是「張飛打岳飛」的烏龍爆料。另一名發言人呂謦煒也同步指控「陳致中，可不可以別再說謊了？」，指出李眉蓁陣營已經派人出席協調會，會出席公辦政見會，陳致中是不知道？還是裝糊塗？鄭照新跟呂謦煒也再度抨擊綠營之前指控李眉蓁進中聯辦，拿不出證據，現在又要把莫須有的罪名安在李眉蓁頭上！揶揄民進黨團的烏龍可以再多一點，只會讓人對民進黨的水準越來越失去信心。