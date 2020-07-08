大巨蛋下週將發建照復工　柯文哲：弄到現在不是什麼政績

停工至今延宕多年的大巨蛋建案，在六月下旬台北市政府簽核建照申請後，台北市政府也在今天（8日）召開大巨蛋說明會。台北市長柯文哲也在會議中坦言，大巨蛋弄到現在「不是什麼政績」，對他來講就是善後，就是做到可以用的程度，至少整個蛋是安全的。大巨蛋案最近又隨著建照通過、違法安裝隔音棉以及場館座椅等爭議，再度登上新聞版面。而隨著前一天（7日）台北市議會工務委員會進行大巨蛋會勘後，台北市政府方面也召開說明會，相關局處首長也幾乎全部到齊，對外界說明大巨蛋相關議題。柯文哲在會中也坦言，從他上任至今，大巨蛋弄到現在「不是什麼政績」，對他來講就是善後前朝留下來的相關事務，能做到的就是讓大巨蛋是安全的。而現場記者也追問，是否會力拚在卸任之前讓大巨蛋完工？對此柯文哲則以「學生考試什麼時候會及格」為例，強調他的回答都是對方要來考，然後要考過，所以自己從來不會壓完工時間，就是依法行政。針對外界質疑大巨蛋明明在停工狀態，外觀卻已經近乎完工的情況，對此都發局長黃景茂表示，遠雄施作的都是法院核准的14項公安維護，並沒有違反相關規定。而針對遠雄違法裝設吸音棉以及場館座椅等事項，黃景茂也表示這些確實是違規事實，事發後，北市府也到工地清查，最後發現共有24處都已裝設消音棉，除了依《建築法》要求停工拆除，也依同法在本月三日開罰遠雄8萬4000元。柯文哲說，大巨蛋在104年5月14日因有79處不按圖施工而被勒令停工，至今共經歷7次都審、2次環差審議、2次防火避難性質審查，單是防火避難性質就在內政部審了3年。「大巨蛋的地下室原本沒有防火區劃，後來增加，逃生梯增加8個，同時讓基地內縮，避免交通壅塞，未來還會引入超額利潤概念，避免開發權利金0的狀況發生。」柯文哲強調，「台北市政府對大巨蛋提出的七項公安基準都不變，如今的大巨蛋已符合七大公安標準，希望大巨蛋未來不僅是市民休閒活動中心，更能代表一個新的城市文化」。