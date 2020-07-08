大巨蛋「滾動式」容留人數　遠雄、市府拍板三年後再調整

停工至今延宕多年的大巨蛋建案，在六月下旬台北市政府簽核建照申請後，台北市政府也在今天（8日）召開大巨蛋說明會。其中針對爭議最久的容留人數部分，台北市政府與遠雄方面也達成共識，開幕三年內都以59833人為基準，三年後再依實際經營狀況做「滾動式修正」。針對大巨蛋案，台北市政府方面在審查期間，嚴守大巨蛋公安基準，將容留人數從137963人下降59833人。此外，針對大巨蛋在施工期間，違反《建築技術規則》97、127條規定，黃景茂表示97條用加註的方式處理、127條則會要求遠雄未來若要在大巨蛋舉辦演唱會，都必須向台建中心分次提出申請。交通部分，交通局長陳學台表示，鄰近大巨蛋的光復南路、忠孝東路兩側都有基地退縮，未來大客車會停放在菸廠路，出入口則部設在基地四周，這樣可以分散車流，未來營運期間，每天會有四條免費接駁公車，若是辦理大型活動期間，會再增加兩條。最後也要求遠雄未來辦理兩萬人活動前，每一次都要提交維計畫。而大巨蛋完工後，市府將和遠雄針對合約內容重新進行審議。台北市副市長黃珊珊表示，過去台北市政府與遠雄訂定的合約中，最不合理的地方就是0權利金。「目前市府已和遠雄達成共識，權利金部分市府希望用超額盈餘分潤方式，將利潤回饋市民。」黃珊珊說，「未來會重新計算盈餘，再討論如何分潤。」而針對大巨蛋容留人數的部分，雙方已經有共識，營運前三年不得調升5萬9833人的容留限制，直到三年後視營運狀況再進行調整。而現場記者也追問，刻意將容留人數設定為營運前三年，是不是把問題丟給後面的市長？柯文哲強調，以後要不要再增加人數，這是隨著時代變化，「既然現在核定這個人數，我核准、我設定的條件還是我負責。三年後遠雄要增加，還是要都審、環評，屆時可以再做審查。」柯文哲說，這樣的方式，以後要暗渡陳倉的機會也減少，並強調「凡事還要有第一步，不然永遠也不能開幕」。