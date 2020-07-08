駁「喝斥」說　呂太郎：非以大法官立場出席

近日因為前大法官許玉秀投書，指大法官呂太郎會見總統蔡英文，遭總統「喝斥」一事，引發國內憲政分際的疑慮。呂太郎今日在法官論壇上聲明，當天並非以大法官立場及身分出席，也沒有聽到蔡英文「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」任何人。昨（7）日有法官在「法官論壇」以〈呂太郎大法官，自請下台吧〉為題發文，質疑呂：「當我們這些小法官努力抗拒各種壓力維護司法獨立時，居然有大法官對行政權力如此卑躬屈膝。」對此，呂太郎今日也在「法官論壇」發表聲明，表示當天係蔡英文接見民間司改會等團體，討論到刑事訴訟法證據章修正草案，由於該草案係於呂於司法院祕書長任內協商及研修，為立即了解爭議所在，消除彼此誤解，蔡英文才透過現任祕書長林輝煌邀呂說明協商經過。呂太郎表示，他認為刑事證據的修法，事涉人權保障核心，能順利推動立法，對我國人權保障有重要功能，當面把問題說清楚，避免誤會，影響司法改革之推動，自有其必要。他特別指出，是以前手（司法院前祕書長）的立場在公開場合說明「過去」經辦的事實，不涉及大法官職權的行使，也與大法官應獨立行使職權無涉。另外，他也表示，沒有聽到總統有對何人「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」等情形，要勉強說明總統的態度，是「要求」各行政部門要多聽民意，能溝通的儘量溝通，如此而已。不過包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、主任蕭逸民，以及兒童權益促進協會理事長王薇君都曾表示蔡英文當天「口氣凶悍」、有「訓誡」。