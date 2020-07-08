巷仔內／蔡英文和大法官只能像牛郎與織女？

蔡英文總統在今年3月底接見民間司改團體時，因司改相關議題，急召前任司法院秘書長、現任大法官呂太郎入官邸了解狀況，接著就被傳出「喝斥大法官」的爭議；不過，對於司改團體在這件事情上的相關指控，卻讓蔡英文的幕僚們及促成這次會面的人員感到相當無奈。府方幕僚表示，司改團體在求見蔡英文時，不斷的強調司法院不願與民間司改團體溝通，向來重視司法改革的蔡英文，即便行程繁忙仍答應接見，並安排司法院與民團可以有當面溝通的機會。接見的地點安排在總統官邸，歷經了兩、三個小時，之所以會召請呂太郎大法官，是因為政府在討論司法改革的過程歷經數年，林輝煌確實對於當初司法院與民間司改團體的溝通的情況沒有這麼了解，所以只好找來呂太郎一起進行討論。府方幕僚指出，其實這次民間司改團體求見的目的其實很清楚，就是爭取陪審與參審制併行，甚至希望總統可以介入、要求司法院可以允諾他們的訴求，「但蔡英文也是學法律的人，她怎麼可能不知道這會有違反『憲政份際』的問題？所以在這次的談話過程中，她相當謹慎，恪守不裁示、不決策、不談論個案、不影響判決及大法官解釋的原則，就是為了提供民團與司法院一個溝通平台，當天討論的話題其實並不牽涉到大法官的職權內容。」作為蔡英文的幕僚，對於「喝斥、質問大法官」、「當天臉色難看」等等說法感到相當心寒與無奈；幕僚認為，陪審制與參審制能否併行這件，根本不是蔡英文能決定的事，若真答應了民團當天的訴求，那才是真的違反憲政份際！「其實蔡英文可以不去協調雙方溝通，但如今做了，卻還被『添加情緒』到打一耙，對蔡英文並不公平，她當天嚴肅地對待民團的訴求變成不假辭色，那她如果換個表情又會被說成什麼模樣？想必蔡英文的心裡也很苦啊！」對於蔡英文是否應該召見大法官，法界也有不同的見解。律師魏平政認為，雖然是針對呂太郎在司法院秘書長任內的事情做討論，但蔡英文的行為並不妥當，行政司法本來就應該分立，這樣的行為是否干預司法中立？未來若真的有院際之間真的有衝突，蔡英文能否站在總統的高度來協調？大法官是憲政體制的最後守門人，總統下指導棋，把大法官的專業放在哪裡？但法律出身的時代力量立委邱顯智則認為，總統與大法官不全然要像牛郎與織女一樣、完全不能見面；不過大法官是司法權，主要任務是解釋司法，而憲法法院的功能就是保障人民基本權，從這角度來看，總統能透過任命行政院長、掌握行政權，正是司法院大法官保護人民基本權利時，要去抗衡的對象。邱顯智以德國為例，德國的聯邦憲法法院（相當於台灣司法院）位處於柏林600公里外的一個小村莊，為的就是避免司法權跟權力中心在一起，保障司法獨立性，站在人民基本權的立場，對抗國家權力的擁有者。雖然說不是不能接觸，但從憲政主義來看，還是要盡量避免；蔡英文若想了解呂太郎過去任職司法院秘書長時的相關事務，基於秘書長已經換人，而呂太郎現在的身份是大法官，應該還是要盡量避免，透過職務交接的補強去彌補，掌握份際、保持距離。