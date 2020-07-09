影／林昶佐捲人頭黨員風波？ 邱顯智譴責放話文化

時代力量日前爆出人頭黨員風波，媒體報導，幕後藏鏡人疑為已退黨的立委林昶佐。時力人士內部人士放話表示，退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都讓林昶佐思考要佈局重返時力。對此，時力黨中央與黨籍立委邱顯智都齊批譴責放話文化。

林昶佐下午受訪表示，過去幾個月來，的確有時代力量內部不同系統的朋友來邀請我回去，但我都清楚表達「沒有意願」重返時代力量。我與留在時代力量的朋友們保持友誼的聯繫與公共政策上的互動，但對於黨務的事情沒有意願參與，不可能當藏鏡人去指導與介入。

林昶佐痛批放話文化，他指出，以前還在時力時，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。我相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。時代力量除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。

時力決策委員邱顯智表示，我一向非常痛恨惡質的放話文化，特別是用不具名的身分來進行政治鬥爭。日前監察院副院長提名爭議，我就痛批以「黨內人士」、「知情者」的發言，完全無助公眾討論，淪為黨派之間的攻訐。對於人頭黨員風波，我一貫主張應循黨內程序調查處理，而非捕風捉影對外放話。新聞報導穿插引述本黨人士與「黨內人士」、「知情者」的意見，黨中央有義務主動調查並對外說明，受訪者談及的範圍，有無逾越職務上的不當發言。

邱顯智指出，關於人頭黨員風波，決策會議秉持嚴格調查、毋枉毋縱的立場，亦要求所有與會者，不該任意對外釋放未經證實的訊息。透過媒體放話指控特定議員，既不公平，更沒有正義，對當事人造成非常大的傷害，黨中央應有明確態度。

時力回應表示，目前全案仍在調查當中，也已安排相關單位前來中央會談，協助中央釐清相關案情。目前案件尚在調查中，更未有黨內人員聯合黨外勢力之結論。此案待有調查結果出爐後，會再完整公開說明。時力中央黨部也公開譴責有心人士利用此案件之放話行為。在事實真相尚未完全釐清之前，任何補捕風捉影的揣測與放話，都無益於真相的揭露，盼有心人士自我約束。