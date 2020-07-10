綠青年當家1／迎戰新興小黨　民進黨三招打造年輕體質

▲民進黨青年部主任蔡沐霖指出，現在民進黨的挑戰，其實是新興政黨。（圖／民進黨提供）

▲民進黨5月舉辦辣台派入黨活動，邀年輕人加入民進黨。（圖／取自民進黨臉書）

相較於國民黨有「百年老店」的包袱，民進黨向來主打和年輕人站在一起，不過1986年成立的民進黨也已經34歲，逐漸成熟、甚至老化，在面對近年許多新興小黨林立的挑戰，民進黨必須持續往年輕化的方向改造。隨著蔡英文總統進入第二任期，民進黨祭出三招打造年輕體質，包括黨務主管年輕化、招募青年入黨以及籌辦多元的青年營隊。歷經34年的演變，民進黨的領導階層，由美麗島世代交棒給律師世代，再到現在的野百合世代、幕僚世代，儘管內外環境已經改變，但民進黨仍持續思索如何抓住時下年輕人的心。「太陽花學運是一個很重要的分水嶺」，民進黨青年部主任蔡沐霖觀察，關於民進黨在年輕化方面的轉折點，2014年的太陽花學運，確實帶來了很大的改變。蔡沐霖說，再往前回推，1990年的野百合學運的成員，也為民進黨注入活水。此外，民進黨在2012年大選的口號是「Taiwan Next」，就是要對未來世代負責，「你會發現民進黨整個黨就是青年部」。許多民調都顯示，年輕族群支持國民黨的比例降低。蔡沐霖直言，「和國民黨比較，已經是過去式」，藍綠對年輕人負責任的態度，已有明顯差距。現在民進黨的挑戰，其實是很多新興政黨。「民進黨沒有時間等國民黨，面對的是跟新興政黨在政策上的交鋒」，民進黨作為執政黨，要用可行、務實的方法，爭取年輕人的支持。2012年，台灣基進的前身「基進側翼」成立，2016年改名登記為政黨；2015年，時代力量成立；2019年，台灣民眾黨成立。這些新興小黨，無一不是主打年輕族群，也確實搶走不少了民進黨的年輕支持者。「民進黨的經驗值和資料庫，是新興政黨沒有的。」蔡沐霖指出，年輕人所重視的，是這個政黨能不能帶給他們未來。民進黨有一個不容易被取代的優點，就是充分的執政經驗。政壇不斷變化，民進黨為了打造年輕體質，在蔡英文今年連任總統、回任黨主席之後，就連續祭出了三招，持續年輕化，向青年招手。第一，就是黨務主管年輕化。去年初，前任黨主席卓榮泰接掌黨務時，就大量啟用年輕人出任一級黨務主管，在打選戰時，更派出9個青年立委參選人組成「台灣派隊」，讓吳怡農、賴品妤、李問、莊競程等年輕世代嶄露頭角。蔡英文5月回任黨主席，指派老將林錫耀擔任黨秘書長，以「老幹新枝、青年當家」的概念，延續啟用年輕人擔任一級主管。例如兩個黨副秘書長林鶴明、林飛帆，分別只有37歲、32歲，新聞部主任顏若芳34歲、青年部主任蔡沐霖37歲、網路社群中心主任廖泰翔33歲、客家部主任周江杰39歲等等。第二，號召辣台派入黨。蔡總統5月20日回任黨主席時，就宣示邀請支持者入黨。負責執行辣台派入黨計畫的網路社群中心主任廖泰翔說，此專案是透過網路參與。根據後台數據顯示，網頁點擊數字接近10萬次，8成是使用手機點擊，6成是35歲以下的青年，最後完成入黨動作的有2千人，以青年居多。廖泰翔指出，這個入黨活動很成功，都是透過線上行銷的方式，吸引年輕人。希望把支持蔡英文、民進黨的力量，化為實質黨內的力量，邀請青年入黨，一起用行動改變台灣、改變民進黨，讓黨內一直有新的聲音和能量。民進黨的網路社群中心，是今年520之後才改組新設，民進黨秘書長林錫耀表示，網路社會來臨，若政黨無法與時俱進，很快就會被時代淘汰。由廖泰翔領軍的網路社群中心總共才6個人，要經營黨的社群媒體包括FB、IG和LINE，掌握網路社群的脈動和年輕人的語言，全靠他們。第三，則是推出多元的青年營隊。民進黨往年都有舉辦青年營，吸引對政治有興趣的年輕心血，不過今年特別的是，規劃了3個不同類型的營隊，包含帶狀課程的政治職人學堂、以行政工作為主軸的國務青旗艦營、以兩岸國際事物為主軸的兵推營。蔡沐霖說，參與青年營隊的年輕人，可直接進入到執政脈絡中，了解實際執政和理念之間的差距在哪邊，讓年輕人知道如何務實地實現理想，又不會和現實脫節。

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