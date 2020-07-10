綠青年當家2／完成最後拼圖　李問將當選馬祖黨部主委

▲化身為淡菜男孩的李問（中），在2020連江縣立委選舉中引發話題。（圖／翻攝李問臉書）

▲李問參選連江縣立委時，蔡英文前往馬祖輔選。（圖／翻攝自李問｜讓世界看見馬祖臉書）

充滿戰地色彩的馬祖，在政治立場上一向被視為「藍到發紫」，也是民進黨的艱困選區。甚至，民進黨成立34年來，連江縣是唯一一個沒有設立地方黨部的縣市，不過，本週六、7月11日，民進黨首位連江縣黨部主委即將誕生，完成「最後一塊拼圖」。這個重要的推手，就是今年初締造民進黨在馬祖立委選舉得票率紀錄、可望當選首任民進黨連江縣黨部主委的李問。去年，李問自願代表民進黨到馬祖參選立委，背著大氣球在島上一步一腳印拜票，從「淡菜男孩」到「龍蝦小子」，各式各樣的特殊扮裝總能引發話題，為這場選戰帶來活力。最後投票結果出爐，李問拿下超過7百票、得票率11.19%，而蔡英文在連江縣拿到超過1千2百張總統票，得票率破20%，雖然仍然很低，但已雙雙破了民進黨在馬祖的選舉紀錄。留學美國、熟悉國際事務的李問，民進黨原本規劃讓他參選雙北都會區的立委，但他卻選擇到馬祖開疆闢土，雖然落選，但打了漂亮的一仗，雖敗猶榮，還繼續留下來深耕馬祖，著手推動連江縣黨部的成立。蔡英文總統5月20日回任民進黨主席的第一天，就通過設立「連江縣黨部籌備委員會」，由李問當召集人。談起成立黨部的動機，李問接受《NOWnews》專訪表示，民進黨創立34年，在連江縣一直沒有設立黨部，馬祖少了政黨的良性競爭，年輕人也少了參政管道，需要為馬祖的政治注入一點活力。民進黨第一次執政時，2000年成立金門黨部，現在馬祖的支持者已經期待20年了，終於有機會在民進黨第二次執政的時候成立連江縣黨部。各界可能很難相信，在人口有1萬多人的馬祖，直到今年初選舉前，民進黨黨員包含李問，總共只有5個人。但幾個月以來，在李問以及2個同事的奔走下，現在已經拉到超過120個黨員，而且不只年輕人，也有一些70、80歲的長輩。要在深藍的馬祖招募民進黨黨員，可說是一項艱鉅的任務，但性格樂觀的李問聊起這段過程，卻是輕鬆說笑，散發出滿滿的正能量。李問笑著表示，在馬祖招募黨員，跟其他縣市很不一樣，由於民進黨在馬祖沒有黨公職、缺乏人脈，只好在路上逢人就發傳單，完全是陌生開發，他還被其他黨內朋友笑說「你是在做直銷嗎？」有趣的是，李問招募黨員的方式，透過「陸海空」三路齊發。除了平時在路上步行、騎機車開發新黨員，還時常坐船穿梭在各個小島之間，跳島宣傳，有時，搭乘民間經營的直昇機往來各島。不過，因為馬祖很小，有些人害怕被別人知道政黨傾向，雖然支持民進黨，但不願入黨。李問也常扮演心理諮商師，說服大家要好好溝通，教導他們可以對家人或朋友說，其實政治立場不同，是很正常的事情，不需要為此吵架。民進黨的連江縣黨部即將正式成立，李問說，過去沒有黨部，支持者比較隱性，不敢表現出來，也沒有機會參與民進黨的活動。「馬祖黨部成立以後，為更多人創造參與公共議題的機會。舞台搭建起來，每一個馬祖人都可以成為舞台上的主角」。李問也說，黨部成立後，除了展現出民進黨執政團隊照顧離島的立場，往後黨內決策也會更重視馬祖的聲音，也能更懂得跟中間、淺藍選民溝通，這是他希望馬祖黨部發揮的功能。1989年出生的李問，今年才31歲，在同額競選之下，週六可望當選首任連江縣黨部主委，同時擠掉35歲的新竹市黨部主委陳建名，摘下「最年輕主委」的封號。對此，李問笑說，大家都很優秀，這代表民進黨是一個願意給年輕人機會的政黨。

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