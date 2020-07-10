綠青年當家3／竹市黨部大改造　陳建名要揪2千人入黨

▲在新竹市長林智堅（右）和立委柯建銘（左）的支持下，陳建銘當選民進黨新竹市黨部主委。（圖／翻攝陳建銘臉書粉絲專頁）

▲新竹市議員陳建名（左）和劉康彥（右）組成「建康男孩」，曾一起擔任民進黨發言人。（圖／翻攝陳建名臉書粉絲專頁）

民進黨持續追求年輕化發展，其中以新竹市最能作為代表。新竹市長林智堅2014年首次當選時，年僅39歲，是該屆最年輕的縣市長；而林智堅的子弟兵、新竹市議員陳建名今年5月當選民進黨新竹市黨部主委，35歲的他，也是全台最年輕的黨部主委。陳建名宣示，上任後要召募2千人入黨，推動新舊黨員融合。「民進黨很願意給年輕人機會！」陳建名接受《NOWnews》專訪時透露，當初是他自告奮勇要參選黨部主委，並不是誰指派他出來的，而他向林智堅和立委柯建銘報告他的參選意願時，林和柯都很支持他的決定。在同額競選下，陳建名今年5月順利當上全台最年輕的民進黨地方黨部主委，不過這個紀錄僅僅維持不到2個月，很快就要被打破。本週六、7月11日，前民進黨發言人李問可望當選新成立的連江縣黨部主委，李問今年才31歲，即將搶走「最年輕主委」的頭銜。對此，陳建名開玩笑說，如果撇開離島不算，他仍然是台灣「本島」最年輕的黨部主委。事實上，陳建名和李問同屬民進黨內的新生代，兩人交情不錯，去年李問參選連江縣立委的時候，陳建名和另一個新竹市議員劉康彥還特地飛往馬祖，陪李問掃街拜票。僅當過一屆市議員的陳建名，其實很早就開始接觸政治工作。2007年，還在就讀清華大學計量財務金融學系的他，就到謝長廷參選總統的新竹競選總部當打雜的工讀生，認識了時任柯建銘助理的林智堅。後來林智堅選上新竹市議員，陳建名就當林的助理。退伍後，陳建名在台北的創世基金會工作過幾年，在林智堅當選新竹市長後，又回新竹擔任林智堅的隨行秘書。2018年，陳建名初試啼聲，首次參選新竹市西區市議員就當票當選。今年又在林智堅和柯建銘的支持下，接掌民進黨新竹市黨部。陳建名說，他想當主委，不是為了一個頭銜而已，新竹市黨部1988年成立至今，其實很多民眾不知道黨部在哪裡，也不知道黨部在做什麼，「就像是隱形了一樣」。為了要讓黨部從隱形化為有感，陳建名上任主委以來，立即啟動黨部大改造。包括推出「地表最強諮詢服務」，找來律師、地政士、記帳士、財經專家進駐，開辦諮詢服務，吸引民眾上門。陳建名希望黨部可以作為一個民意的橋樑，民眾對市政府或中央政府有任何意見，都可以在此反應。此外，陳建名還去談了一百多家特約商店，包括洗衣店、機車行、餐廳、咖啡店等等，只要出示民進黨黨證，就可以獲得優惠。民進黨新竹市黨部原本僅有1千2百多個黨員，陳建名誇下海口，要再招募2千個新黨員。陳建名上任主委後，在大家的幫忙下，已招募了1千人入黨，目標只完成一半，他坦言很困難，但會努力達成。看準新竹市人口的年輕化，其他新興政黨積極在新竹市插旗，除了時代力量的支持者原本就很多，新竹市也是台灣民眾黨黨主席柯文哲的老家，而台灣基進也即將要在新竹市設立黨部。面對這些新興政黨搶攻年輕票源，陳建名則認為，目標群眾不能只侷限在年輕人，而是每一個年齡區塊都要加強。不能因為這些新政黨專攻年輕人，民進黨也只重視年輕人，這樣是本末倒置。年輕人要加強沒錯，但民進黨的服務是從小到老都會照顧到。陳建名也預估，下屆議員選舉，其他新興政黨在新竹市將會來勢洶洶，推出候選人搶票。他坦言有一點壓力，輔選操盤的重責大任落在他的身上，但他一定會全力以赴，為黨拚戰。

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