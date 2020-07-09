巷仔內／1280推廣大眾交通運輸美意　卻毀在柯文哲亂放砲

▲時任新北市長朱立倫與台北市長柯文哲，宣布雙北將共同推出雙北交通定期票，售價1280元，30天內捷運公車可無限次搭乘。（圖／北市府提供，2018.3.12）

▲台北捷運。（圖／示意圖）

台北市長柯文哲日前在例行的交通會報上，爆料有收到資料，有民眾使用1280捷運及公車吃到飽月票方案，搭乘了上萬元的車資，更直言其中一定有問題，要求交通局徹查該個案蹤跡。而台北市公運處表示，該個案平均每天使用超過30次，並無違反月票使用規定。也因此，原本是為了推廣雙北大眾交通運輸工具的1280月票方案，卻因為大家長柯文哲「吃到飽又怕民眾吃」的印象，美意大大打了折扣。時間回到2018年三月，柯文哲與時任新北市長朱立倫，共同宣布一個月後將推動1280月票吃到飽方案，民眾可以透過月付1280元，就可以無限量搭乘雙北捷運以及公車（里程數計費公車除外）。而推出月票吃到飽的目的，就是為了促進民眾能夠多多搭乘交通運輸工具，除了降低雙北地區在尖峰時刻的交通壓力外，也希望能降低雙北通勤民眾的交通費用。1280月票政策對民眾來說，怎麼看都是美事一樁。截至目前為止，雙北捷運及公車的運量以及轉乘量有提升外，根據統計，購買月票的民眾，每個月支付1280元，車資平均則有1600元，也做到了實質地降低民眾交通費用的目標。不過卻因為柯文哲的態度，讓市府局處及悠遊卡公司的美意，頓時成為負面聲量及焦點。明明是打著「吃到飽、盡量搭」為號召的1280月票方案，因為出現每個月車資超過一萬元的特殊個案，再加上柯文哲直言「是不是用月票來送快遞？」的說法，還指示交通局應追蹤個案軌跡，在在讓外界認為，是不是「賣的是吃到飽，老闆還怕客人吃？」而事後公運處也公布調查結果，該個案經調查後，雖然搭乘的次數相當緊湊，路程也非常廣泛，不過時序並未重疊，初步排除多人使用的違規可能，換言之該案例並未違反1280月票的使用規範，但該個案卻先被柯文哲貼上了「可能違規」的標籤，且因個案車資過高，就得被作為研究案例調查蹤跡，不免也讓外界有資安方面的疑慮。絕大多數台北市政府的政策，都是以民眾的福祉為出發點。除了此次1280月票爭議外，過去北市府廢除重陽敬老金一案，並將相關經費投入老人福利及醫療措施，以及悠遊卡等優惠，實質上也將經費用在該使用的地方，不過卻因為柯文哲形容想領敬老金的老年人是「貪婪老人」、「沒拿到1500就不爽」等言論，導致政策完全失焦。市府團隊積極拚市政之餘，身為北市府大家長的柯文哲，恐怕得先學著如何好好表達，別因為一張嘴成為提油救火的豬隊友。