恐嚇電話問「要不要吃子彈」　藍委痛斥：黑道治國

「你們老闆(孔文吉)是要吃土豆(閩南語經常以此代稱子彈)還是芭樂(閩南語經常以此代稱手榴彈)？」

另一位接到恐嚇電話的，是林為洲辦公室的暑期實習生，她表示在9日下午接近3點時，對方打電話到林為洲的國會辦公室，接起來是一位閩南腔的的男子，劈頭就是狂罵三字經，也在罵完之後問她

國民黨團週三(8日)針對唐榮公司前總經理張仲傑任內四大弊案開記者會，質疑張能在短期內從技術工高升總經理、弊案沒有曝光，肇因於他是總統府秘書長蘇嘉全的姪子。未料參與記者會的立委林為洲、孔文吉後來都接到恐嚇電話，國民黨團今(10)日開記者會痛批民進黨黑道治國。在8日上午的記者會結束後，孔文吉便前往花蓮吉安鄉開協調會，期間有人打給他隨行助理的手機，該名助理表示來電未顯示號碼，接起電話後，對方劈頭便罵三字經，在他被罵糊塗之後，對方又問「你們老闆是要吃土豆還是芭樂？」對此林為洲痛斥「我是國民黨立法院總召，開記者會都會被恐嚇，台灣現在是黑道治國了嗎？我們要正式向刑事局報案，他很大膽，敢直接打進立法院公務電話，也不怕你查。」孔文吉則表示，他擔任立委16年來，抱怨電話接過不少通，但恐嚇人身安全的這是頭一遭。警政專業的立委葉毓蘭表示，台灣的刑事偵辦能力是全世界最好，前幾年的一銀盜領案，該犯罪集團橫行歐美，都沒人拿他們有辦法，到台灣就被活逮，可見台灣警察辦案能力優秀，若這次的電話恐嚇，最後又像綠委陳明文的高鐵三百萬、或總統府遭駭一樣不了了之，一定是有政治力介入。受邀出席的刑事局副局長李西河則承諾會積極偵辦，在記者會後也安排兩名接到恐嚇電話的當事人做筆錄。