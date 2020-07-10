川普怒退WHO！黃暐瀚分析「這件事」對台灣更重要

▲黃暐瀚分析美國退出 WHO 對台灣的影響。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

新冠肺炎疫情在全球仍未結束，近期更有重新加溫的趨勢。在此當下，美國總統川普因不滿世界衛生組織（WHO）對於疫情因應不當，聲明將於明年 7 月 6 日正式退出 WHO ，震驚全球。各方都很關心美國退出 WHO 帶來的後續效應，對此，資深媒體人黃暐瀚分析，如果美國退出後自己成立新的國際衛生組織，「台灣能不能順勢加入？這才是更重要的」。黃暐瀚昨（9）日在臉書發文評論美國退出 WHO 一事，黃暐瀚指出「川普這一退，引發很多不同的意見，不要講全世界，光是美國內部，就意見分歧。」有人支持，有人反對，民主黨的總統參選人拜登，更是立刻在推特宣布，只要當選總統，上任第一天就會下令，讓美國重回 WHO 。未來發展如何難以預料，黃暐瀚接著分析美國退出 WHO 對台灣的 3 點主要影響：1. 美國宣佈退出 WHO ， 11 月大會，台灣出席機率減低。美國國務卿蓬佩奧多次表示，美國支持台灣出席今年的 WHA 大會，但現在美國自己都不玩了，還要怎麼幫助台灣出席大會，相對困難。2. 外交部表示，儘管美國退群，台灣依舊會繼續努力加入 WHO 。這有點怪。既然老大哥都決定退出了，台灣還何必加入？3. 如果美國退了，還自己成立新的國際衛生組織，台灣能不能順勢加入？這才是更重要的。黃暐瀚最後強調，美國退 WHO ，台灣受影響很大。正所謂「以小事大以智、以大事小以仁」，黃暐瀚直言「大國也許不仁，小國不能不智，面對國際列強，我們得用智慧，在夾縫中，求生存。」（編輯：倪浩軒）