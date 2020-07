川普怒退WHO！黃暐瀚分析「這件事」對台灣更重要

▲黃暐瀚分析美國退出 WHO 對台灣的影響。(圖/翻攝自黃暐瀚臉書)

新冠肺炎疫情在全球仍未結束,近期更有重新加溫的趨勢。在此當下,美國總統川普因不滿世界衛生組織(WHO)對於疫情因應不當,聲明將於明年 7 月 6 日正式退出 WHO ,震驚全球。各方都很關心美國退出 WHO 帶來的後續效應,對此,資深媒體人黃暐瀚分析,如果美國退出後自己成立新的國際衛生組織,「台灣能不能順勢加入?這才是更重要的」。黃暐瀚昨(9)日在臉書發文評論美國退出 WHO 一事,黃暐瀚指出「川普這一退,引發很多不同的意見,不要講全世界,光是美國內部,就意見分歧。」有人支持,有人反對,民主黨的總統參選人拜登,更是立刻在推特宣布,只要當選總統,上任第一天就會下令,讓美國重回 WHO 。未來發展如何難以預料,黃暐瀚接著分析美國退出 WHO 對台灣的 3 點主要影響:1. 美國宣佈退出 WHO , 11 月大會,台灣出席機率減低。美國國務卿蓬佩奧多次表示,美國支持台灣出席今年的 WHA 大會,但現在美國自己都不玩了,還要怎麼幫助台灣出席大會,相對困難。2. 外交部表示,儘管美國退群,台灣依舊會繼續努力加入 WHO 。這有點怪。既然老大哥都決定退出了,台灣還何必加入?3. 如果美國退了,還自己成立新的國際衛生組織,台灣能不能順勢加入?這才是更重要的。黃暐瀚最後強調,美國退 WHO ,台灣受影響很大。正所謂「以小事大以智、以大事小以仁」,黃暐瀚直言「大國也許不仁,小國不能不智,面對國際列強,我們得用智慧,在夾縫中,求生存。」(編輯:倪浩軒)