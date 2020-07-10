巷仔內／柯文哲要選2024總統　陳佩琪最擔憂的要來了

▲總統蔡英文 (最前者)。 (圖/總統府提供)

▲台北市長柯文哲和妻子陳佩琪。( 圖 / 翻攝陳佩琪臉書 )

台北市長柯文哲9日宣布將參選2024年總統選舉，證實柯文哲於卸任台北市長任期後，仍會繼續活躍在政壇。柯文哲明白說出自己的政治計畫，讓許多人詫異，也可能是「柯氏風格」，這是他在政壇上與眾不同的地方。柯文哲籌組政黨，成了台灣民眾黨的主席後，在2020年立委選舉，一舉成了國會第三大黨，雖還不足以威脅執政的民進黨，但已經成為一股不可輕忽的力量，甚至「藍白合作」一度浮上檯面成為議題，讓綠營不敢小覷，當然尾隨而來的政敵、媒體、網路砲火自然強烈，因為柯成了一名實實在在的「執政者潛在敵人」。最近柯文哲被「查1280定期票」事件飽受政治對手、網路風向的訕笑與砲轟，隨後他拋出「目前仍按照計畫，參選2024年總統」，隔天又宣布7月22日的台北上海雙城論壇如期舉行。外界臆測，柯團隊是否在用「拋一個更大的新聞，壓住前一個負面新聞」的手法，但柯文哲連續拋的，卻是一個比一個更猛烈的火藥引線，似乎與外界熟知的執政黨常用「拋一個更大的，來壓住前一個負面新聞」的慣性手法稍有不同。柯文哲在電視訪談自白，自己仍會參選2024，但他不強求，會視未來狀況的進展權衡，他這樣的宣布，讓柯勢必無法從「政敵黑名單」被除名，還會一直牢牢掛到2024年；柯文哲又宣布雙城論壇如期舉行，可能也觸怒了一向主張不該被萬惡對岸「統戰」的民進黨。 如果說，柯文哲查1280定期票，無端讓自己的管理風格遭受恥笑，接下來的「兩岸一家親」劇碼，勢必被政治對手一一觀察與暗中抄錄，直到2024年投票的那一天發酵至極致為止。柯文哲的妻子陳佩琪之前曾公開為丈夫辯護，揚言她絕對會與柯站在一起，不會讓外人欺負、耗損、抹黑、鬥爭柯的名譽。這次號稱「智商157」，且經常不按牌理出牌的柯文哲，宣布自己將參選2024，等於將自己投入一鍋即將點燃的政治惡鬥油鍋，未來明槍暗箭對柯而言，絕對是「加倍奉送」，當然媒體的鎂光燈也會如強力膠般，緊緊地照著他。柯文哲這次提早掀牌，或許是他的風格，也可能是計高一籌，或許台灣民眾黨將展開歷史新的一頁。