漢光預演發生意外　賴清德南下慰問

▲副總統賴清德與臺北大學校友總會理事長林錫埼、立委劉世芳等人到國軍高雄總醫院左營分院探視中士阿瑪勒的家屬。（圖/民眾提供）

海軍陸戰隊99旅上週執行漢光演習預演發生意外，今（11）日副總統賴清德與臺北大學校友總會理事長林錫埼共同赴國軍高雄總醫院左營分院探視中士阿瑪勒‧道卡杜、中士陳若盈，隨後到旗山罹難上士陳志榮家中表達慰問。副總統賴清德表示，國軍保家衛國，是國家的安全支柱，海軍陸戰隊更是水上蛟龍、路上的雄兵，所以這次在漢光演習發生不幸的意外，國人看了都非常不捨，今天除了再度代表政府前來關心以外，更難得的是，台北大學校友會、在林錫埼會長、王前會長還有校長的帶領之下，他們自動自發的捐款來關心受傷病人的家屬，一日之內即募集五百萬元，慰問罹難官兵的家屬他們，展現的對國軍的支持以及對國軍同袍的關心。國軍總醫院左營分院院長陳盈凱指出，目前阿瑪勒中士還需要呼吸器的幫助，院方會盡全力來救治；副總統賴清德也表示，他也曾經是臨床醫師，如院長所說阿瑪勒中士的狀況還算穩定，阿瑪勒中士在醫院受到良好照顧，大家也一起集氣，讓阿瑪勒在醫院接受最好的醫療的狀況之下，也可以度過難關。副總統賴清德指出，蔡英文總統之前有來探視過阿瑪勒中士，蔡英文總統已經宣示，也請醫院一定要給予最好的醫療，同時，對於家屬罹難官兵的家屬，也會給予最大的幫助。探視完左營分院兩位中士後，副總統賴清德隨即趕往罹難上士陳志榮的老家；陳志榮上士的母親表示，志榮是個老實、孝順，又貼心的孩子，小時候就跟著著幫忙家中的養蜂事業，他最擔心的就是父母，長大當兵後每次軍中休假就會回家，現在就是好好的辦志榮的後事，其他的不敢多提多想，擔心一想到兒子又會情緒潰堤，軍中的同袍、長官也都非常幫忙與關心，她非常感謝。