民進黨連江縣黨部成立　李問當選首屆主委

民進黨今（11）日舉行首屆連江縣黨部黨職選舉，同額競選黨部主委的連江縣黨部籌備委員會召集人李問當選，現年31歲的李問，擠掉35歲的民進黨新竹市黨部主委陳建名，摘下民進黨「最年輕黨部主委」的封號。連江縣黨部是民進黨創黨34年來，最後一個成立的縣市地方黨部，繼2000年成立金門縣黨部之後，民進黨終於完成最後一塊拼圖。民進黨連江縣黨部發出新聞稿指出，今天舉辦第一屆黨職人員選舉，選出首任縣黨部主委李問，以及第一屆執行委員會、評議委員會，正式成立連江縣黨部。現場並邀請前福建省委員林火孟擔任貴賓致詞，並由中常委陳茂松、組織部副主任林男固出席。新聞稿表示，連江縣黨部早上10點於南竿鄉福沃村舉辦第一次黨員大會，達黨內規定過半黨員出席，並於11點至4點進行第一屆黨職人員選舉。8名執委當選者包括王錦儀、林耕毅、劉浩晨、曹恆勇、蘇安傑、曹鳴勳、詹庭語以及郭寧。另評委當選名單為張玉誠、吳明忠、郭才誠、謝雨利、張庭珊，並由前中央黨部公關處主任謝雨利擔任評議委員會召集人。李問說，感謝蔡英文總統在今年5月20日回任黨主席的第一天，正式設立籌備委員會，全力支持連江縣黨部成立。在前黨主席卓榮泰、蔡英文接力推動下，繼民進黨第一次執政時於2000年成立金門縣黨部，第二次執政時期成立連江縣黨部，終於完成「最後一塊拼圖」，完成馬祖支持者20年來的心願。李問說，未來縣黨部將鼓勵新人參政，希望為每一個人帶來機會；民進黨地方黨部將是一個開放的舞台，每一個馬祖人，只要有心為公眾利益服務，都有可能成為主角。李問表示，去年投入選舉半年時間，1月11日選後又以半年時間進行籌備，感謝本次籌備過程中願意站出來的黨員，透過所有人共同的努力，為馬祖的政治注入新的活力與變化，靠的是每一位有理想的馬祖鄉親。李問強調，民進黨將改變馬祖政治生態；但透過黨部成立，也讓民進黨更加重視離島的聲音、更珍惜多元族群與文化的理念。所以，馬祖和民進黨的雙向對話，將能攜手創造雙贏。馬祖雖然人口少，卻有很大的象徵意義，代表執政團隊照顧全民的決心。李問表示，黨部將於7月底至8月份進行黨部開幕剪綵典禮，屆時將邀請各界貴賓以及舊雨新知共襄盛舉。