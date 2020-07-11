巷仔內／熱血小子李問闖蕩馬祖　完成綠營最後拼圖

▲化身為淡菜男孩的李問（中），在2020馬祖立委選舉中引發話題。（圖／翻攝李問臉書）

▲民進黨北市議員吳沛憶和李問相識10年，從學生時代就認識，她覺得李問是一個浪漫且執著的人。（圖／NOWnews資料照片）

今天是2020年7月11日，對民進黨來說，是一個重要的特別日子。民進黨創立34年以來，終於在今天成立最後一個地方黨部——連江縣黨部，順利選出連江縣黨部主委，將政黨版圖拓展到最遠的國界，這一切，都要歸功於熱血小子、也是民進黨現任最年輕的地方黨部主委李問。民進黨成立於1986年，從黨外時期到二次執政，勢力不斷成長，但金馬離島始終是鐵板一塊。遲至2000年，民進黨第一次執政的時候，才成立金門縣黨部。又再過了20年，等到民進黨第二次執政，且是蔡英文總統的第二任期開始，才終於成立連江縣黨部，完成了最後一塊拼圖。為什麼34年來，民進黨一直沒有連江縣黨部？事實上，民進黨也曾試圖插旗馬祖，卻無功而返。民進黨組織部主任李慶鋒告訴《NOWnews》記者，從20年前開始，民進黨就規劃要成立連江縣黨部，金門縣黨部的工作人員也到過馬祖、協助籌備工作，但是，前後曾兩度成立「入黨審查委員會」，過程卻困難重重，最後皆宣告失敗。直到李問今年三度叩關，才順利完成。李問雖然今年初參選馬祖立委失敗，卻選擇留下來深耕。李問能在「藍到發紫」的馬祖闖出一片天，把民進黨黨員由原本的5個人，一舉拉到衝破黨部成立門檻的1百多人，都要歸功於他既熱血又樂觀的個性。去年，原本民進黨高層希望李問參選雙北立委，但他自告奮勇到艱困中的艱困選區馬祖參選。毫無資源的他隻身闖蕩異鄉，背著一個大氣球徒步走完馬祖四鄉五島，到處都看得到他的招牌瞇瞇眼笑容。雖然參選過程辛苦，但李問創意源源不絕，只見他一下子扮成「淡菜男孩」被大家笑是「蚌殼精」，一下子又化身「龍蝦小子」跟路人玩猜拳。他出盡奇招，成功締造了民進黨在馬祖的立委、總統選票最高記錄。「浪漫」和「執著」，是和李問相識10年的民進黨台北市議員吳沛憶對李問的形容，吳沛憶說，李問很有理想性，對於想做的事情，絕不輕言放棄。吳沛憶和李問同樣就讀台大，在學期間兩人就已認識，後來，又成為民進黨中央黨部的同事。吳沛憶說，李問從以前就是一個人緣很好的人，「有一點搞怪，但並不滑稽」，常常會做出讓大家意想不到的事情，所以李問自願跑到馬祖選舉，又留下來深耕，「完全就像是他會做的事情」。「希望李問能繼續樂天下去」，吳沛憶表示，經營地方黨部需要在地深耕，要很紮實地和民眾面對面接觸，尤其馬祖是民進黨過去很少耕耘的地方，希望李問能繼續帶出令人振奮的結果。一名李問的民間友人形容，李問「很ㄎ一ㄤ，但又很認真。」在做正事的時候很認真，但玩的時候也放得很開。尤其在KTV唱歌的時候，李問最擅長快歌舞曲，常會邊唱邊跳，而且舞蹈都跳得非常精準到位。友人還透露，李問的招牌歌是MP魔幻力量的「射手」，羅志祥的快歌也很會唱，甚至連閃靈樂團的「死腔」唱功也很拿手。在朋友的眼中，李問是一個會玩又會做事的人；在黨內，李問是一個願意為理想付出、敢於開疆闢土的年輕勇士；對於馬祖人來說，李問是一個不知天高地厚、又充滿創意的熱血小子。李問推動成立連江縣黨部，完成民進黨的最後一塊拼圖，但他的挑戰，現在才剛開始。