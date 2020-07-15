朝野廢考監5／政治火藥庫　監察院人事曾空轉三年半

監察院其實創立於西元1931年，也就是民國20年，雖說一直是中華民國最高監察單位，但一直到1947年正式行憲後，其憲法上的地位才真正確立。迄今89年以來，監察院不只拍過蒼蠅、打過老虎，也曾懸缺三年半。就像古時候的諌官御史大夫一樣，監察院從設立之初，就曾被質疑只敢拍蒼蠅、不敢打老虎。尤其是民國34年抗戰之後，與蔣介石有關親朋好友的相關貪汙事件，比如孔祥熙的揚子公司案，雖然監察院也介入調查，但從來沒有成案。不過，偶爾監察院也有一些令人為之眼睛一亮的成績。舉例來說，1952年監察院便通過副總統李宗仁的彈劾案，1954年複通過李宗仁的罷免案。這也是中華民國歷史上第一起副總統（或說總統）的彈劾案。接下來，在西元1955年，監察委員陶百川等五人主動調查孫立人案，結論是「子虛烏有」！由於公然「逆中正」，調查結果立馬遭列為機密封存。這也是監察院第一次公然與執政者唱反調。到了1957年，監院因軍公教待遇問題通過糾正行政院，後因時任行政院長的俞鴻鈞拒絕監院約詢，遭監院移送司法院公務員懲戒委員會，俞也因此辭職下台。這也是中華民國歷史上第一個遭監院移送懲處的行政院長。不過，由於監察院委員原本的產生方式，是透過省市議會進行間接選舉，因此，曾發生數起賄選弊案。因此，1992年5月的第二次修憲，不僅將監察院委員的產生由間接選舉改為由總統提名、國民大會同意，同時原本屬於監院職權的司法院、考試院人事同意權，轉移至國民大會。隨著第六次修憲廢除國民大會後，包括考試院、監察院、司法院的人事權，都集中到立法院，使得人事權成為政黨惡鬥的籌碼。最明顯的例子，是2004年12月陳水扁擔任總統時，提名張建邦及蕭新煌擔任監察院正副院長，當時國民黨占立院多數，以提名審議小組竟包括了正接受監察院調查的台灣高鐵董事長殷琪，該小組並提名了小組成員的張蕭二人為正副院長為由，拒絕審議監院人事案。次年2月，第六屆立法委員就職，新任立法委員以議案屆期不連續原則，要求總統陳水扁提名新名單，但陳拒絕，導致監察院空轉三年半，直到2008年馬英九接任總統後，才重新提名第四屆監察委員，獲得通過。不過，即便如此，2008年的監院人事案也並不那麼順利。原本馬英九提名的是由王建煊與沈富雄分任監察院正副院長，王建煊雖然順利過關，但沈富雄卻因為「綠營大老」背景中箭落馬。到了2014年，連任總統的馬英九提名第五屆廿九名監委，由於時逢「馬王政爭」不久，馬與立法院前院長王金平公開決裂，民進黨團總召柯建銘暗中串連國民黨內反馬立委，加上部分提名人選爭議大，最終多達十一位監委被提名人同意票未過半數，甚至連監察院長提名人張博雅也僅拿下五十七票，以一票之差驚險跨過半數門檻，場面相當難堪。從近廿年的例子來看，考監兩院的人事案往往成為政黨惡鬥下的犧牲品，監院的功能及公正性，也早為政壇及國人所質疑。那麼，考監兩院是否仍有存在的必要，又或是其產生是否有其他不同的方式，使其回歸應有的憲政位階及地位，都有待進一步修憲。

朝野廢考監1／末代監察院長陳菊？修憲關鍵節點來了！

朝野廢考監2／喊廢卻不連署 國民黨態度模糊恐成修憲難關

朝野廢考監3／五權憲法怎來的？三權分立也常讓美國頭疼

朝野廢考監4／大怪獸？無牙老虎？好制度得「互相制衡」

朝野廢考監6／廢考監網路聲量高漲 民眾看法卻分歧不一