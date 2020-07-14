影／監院人事戰5小時！藍營守株待兔　不敵陳菊調虎離山

▲14日清晨4點，天還沒亮，國民黨團立委就在首長進立法院習慣經過的路上等待她來。 (圖/民進黨立委何志偉提供)

▲國民黨團佔主席台杯葛議事，未料民進黨團完全沒有清場的打算。 (圖/記者吳承翰攝)

▲在上午11點30分左右，陳菊搭車離開立法院，沒有接受備詢。 (圖/記者吳承翰攝)

立法院本周審查監察院人事同意權案，14日邀請院長被提名人陳菊赴立法院備詢，國民黨團前一晚全留宿台北、祭出最高規格「待遇」，從上午7點抗爭到中午近12點，回顧一場近5小時的監院人事「頂尖對決」。國民黨團的行動早在凌晨4點就展開，藍委們聚集在首長赴立院慣例門，也就是青島東路側門，守株待兔等著陳菊8點半出現，但早上7點陳菊卻忽然現身在鎮江路上的後門，提早時間、更改進立法院路線，再加上身旁有數十名警力層層戒護，陳菊成功進入立法院，藍委第一波行動功敗垂成。不過密集開會演練的國民黨團，也早準備好因應劇本，除了場外圍堵，議場內也已經派人佔領主席台，這次抗爭更升級，連質詢台、備詢台都翻倒，陳菊根本無法上台發言，杯葛時間一路從陳菊進議場後持續到接近中午時分，陳菊則是改由臉書發文、送到立院的文字報告，取代原本程序。這次議場內的杯葛，民進黨沒有強勢清場，只是靜待時間過去，由於議程已經排定，能質詢陳菊的時間僅今日上午，接下來到周五表決，各自有不同的監委要來院備詢，綠黨團已定調，如果藍營不讓陳菊報告，就直接等星期五表決戰。到了中午將近11點，國民黨立委眼見質詢無望，將戰場轉移到議場後門，準備跟陳菊正面交鋒，未料議場後門同樣沒動靜，到了11點半左右，在立法院內的陳菊座車、民進黨團總召柯建銘座車同時發動，國民黨立委、媒體，同時被陳菊的座車吸引過去，從議場後門往議場朝向濟南路的門移動，卻中了民進黨調虎離山計，陳菊在警力、柯建銘的護衛下，從議場朝向青島東路的門上了柯建銘的車，成功離開立法院。只留下後頭趕上的國民黨立委對著她咆嘯「陳菊夾著尾巴逃跑了」！