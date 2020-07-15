朝野廢考監2／喊廢卻不連署　藍營態度模糊恐成修憲難關

▲國民黨立委們拆掉發言台及備詢台，並且佔領主席台杯葛陳菊備詢。（圖／記者丁上程攝）

▲民進黨立法院黨團認為，國民黨杯葛陳菊的做法，是拋棄憲改義務。（圖／記者丁上程攝,2020.7.14）

▲民眾黨團立委們，呼籲朝野應正視修憲廢除考監兩院的議題。（圖／記者丁上程攝,2020.7.14）

隨著總統蔡英文提出考試院及監察院的人事提名後，朝野間廢除監察院及考試院的聲浪再起。而隨著本週五（17日）立法院即將進行監察院長及委員同意權投票。由於民進黨在立法院內仍有過半的人數優勢，陳菊以及其他監委候選人同意權過關是可以預見的未來，而現在真正需要探討的，是在人事權案通過後，朝野間真的有辦法好好坐下來，談論關於如何修憲廢除監察院及考試院嗎？身為最大執政黨的國民黨，態度就相對讓人霧裡看花。「廢不廢考試院及監察院，黨團大會已經決議，尊重個別立委的提案權。」國民黨立法院黨團總召林為洲對說，「有人主張直接廢除考、監兩院，也有人主張比照過去『凍省』的例子，先凍結兩院，再逐步視情況來完成廢除修憲目標，這些都是可能的方向」。而據國民黨內人士向記者透露，現階段國民黨針對陳菊的人事案進行抨擊，而不是主攻「修憲廢兩院」，也是因為黨內目前沒有一致的態度。不過另名國民黨立委則對記者表示，雖然現階段黨內沒有一致的意象，不過「民進黨也不用開心到哪裡去。」無論是現階段廢除考試院及監察院，或是朝野共識較高的下修公民投票年齡，都得透過修憲。「按照修憲門檻，必須要有四分之三的委員出席投票，也就是85人。」該立委說，「如果國民黨不陪民進黨演這齣修憲大戲，根本無法達到修憲門檻」。而身為執政黨的民進黨，則相對顯得單純許多。廢除監察院及考試院，除了是總統蔡英文下達的指令，並由總統府副秘書長李俊俋成立廢考監因應平台外，民進黨立委們也多半同意修憲。而對於國民黨杯葛陳菊到立法院進行備詢，民進黨立院黨團總召柯建銘也直言，即使國民黨再杯葛，立委們仍舊可以行使同意權，「是國民黨自己放棄責任與權利」。民進黨立委王定宇也直言，國民黨藉由陳菊人事案的議題，來凸顯廢除考監兩院的手粉根本是打假球。「如果真的想要廢除考監兩院，請國民黨自己出來連署。」王定宇說，「喊著要廢除考監，卻不敢動憲法，只提出凍結預算這種奇怪的方法，讓考試院、監察院的人事費用照付，卻不用做事？國民黨到底是真外行還假外行？」而被「看沒有」的第三勢力：台灣民眾黨與時代力量，似乎在考監兩院的人事案，以及廢除兩院的議題上，較難做出實質影響力。民眾黨立委張其祿表示，黨的立場一向都是支持廢除考監兩院，也認為兩院人事案應該都暫時退回。「當前朝野既然對廢除考監已有共識，我們還是主張應立即停止提名審查，儘速組成修憲委員會，將不合理的五權體制調整為正常的三權分立政府架構。」張其祿說，「考試院及監察院，恐怕會淪為多餘且『肥貓』的涼缺」。而民眾黨內人士也直言，現階段第三勢力在廢除考監兩院的議題上，操作力道真的有限。「時代力量與民眾黨的立委，加起來也僅有五人，除了表達立場外，實在無法造成更大的實質效果。」黨內人士說，「這也是為什麼民眾黨從進入立法院到現在已經四個多月時間，主打的『下修公民權』議題至今還是在口號階段，因為牽涉到修憲，第三勢力能做的真的不多」。而時代力量雖然立場大致與民進黨相同，不過立委邱顯智則炮轟考監兩院的被提名人，認為意見被無視。「時代力量認為這可能是最後一屆行使同意權，因此我們會站在嚴格審查的立場。」邱顯智說，不過無論是考試院還是監察院的被提名人，似乎都忽略了時代力量對他們提出的問卷調查，除了呼籲被提名人儘速回應外，時代力量也強調，國會議員應實質參與、實質審查。