朝野廢考監4／大怪獸？無牙老虎？好制度得「互相制衡」

▲美國政體是世界各國仿效的對象，圖為自由女神像。(圖/pixabay)。

▲國立東華大學教授施正鋒。(圖/施正鋒臉書)

▲國立政治大學社會科學學院教授高永光。(圖/記者陳弘志攝)

民進黨和國民黨醞釀廢除考試院和監察院，藍綠學者代表怎麼看？基本上是可以五院改為三院，但不宜把五權降為三權，監察和考試是否維持在「院級」地位可以討論。被外界視為政治立場偏綠的國立東華大學教授施正鋒，是美國俄亥俄州立大學政治學博士，他接受《今日新聞 NOWnews》訪問，對於廢除考監兩院議題，他認為「不是可以廢除，而是應該廢除！」施正鋒指出，政府設置五個院其實沒有道理。因為第一個削弱行政權，第二個削弱立法權，「五權這樣的設計，是奇怪的」。施正鋒表示，一般民主國家的制度設計，考試是放在行政權裡面，若是監察權，例如北歐和英國，是把監察放在國會裡面。他說「五權憲法其實削弱了行政權，更嚴重削弱了國會的調查權。過去的國會除了立法院之外，還有國民大會，現在已經沒有國民大會，其實立法院現在開的委員會，對於行政官員而言，是『沒有牙齒的』」。不過對於民進黨現行的做法，施正鋒表示同樣無法理解，「為何民進黨與本土派，已主張三權分立，但蔡政府現在又把國家人權委員會包裝進監察院？為何不學阿扁時代，不提名 (監察委員) 就好，難道沒有監察院，會死嗎？」施正鋒主張，應該把調查權放入國裡面，至於未來「立委會不會變成一群大怪獸」？施正鋒說，目前立委是「沒有牙齒的老虎」，導致總統可以把立委呼來喚去。他表示，目前立法院的現狀，就是「小英 (總統) 不要的法案，都不會過」，這就是因為國會沒有調查權，導致立委相對於總統是弱勢的，如果像美國的國會，就可以制衡總統與行政權。施正峰舉例，「現在行政院的前瞻計畫，只要拿一張A4紙，沒有詳細的具體計畫，就可以要求國會通過幾百億元的預算，因為行政院背後有總統在撐腰」。施正鋒說，如果可以像美國，國會有調查權，可以開聽證會，要行政機關講個清楚，如果講不清楚，就是藐視國會，甚至可以關起來，大家不能因為「立委很爛，所以不要給他們這個權力、不要給他們犬齒」，他認為這樣才能真正三權制衡，也才不會出現「總統把人 (大法官) 叫去罵」的事，這在美國絕對不敢出現，國內現在的立委相對於總統較軟弱，就是因為國會立法權不夠完整。施正鋒表示，在美國，立委相對於總統，也是有其民意基礎的，凡是不該給行政部門的錢，國會還是不給，這是制度設計的問題。至於外界認為政治立場傾藍，曾經擔任考試院副院長、現為社會科學學院教授的高永光對於「廢除考監」議題，他表示可以討論，但不是把功能廢掉，而是用什麼組織型態來呈現，最重要的還是保持「獨立運作、不受干擾的精神」，維持考監兩權的功能。高永光表示，「五院變三院」的提議，他只能說時代變遷很快，年輕世代的想法與過去不同，即使風向改變後，如何讓政治制度的運作達到最佳功能，才是最重要的事情。他認為不是哪個東西一定不能碰，或是「五院變三院」是國民黨「拿香跟拜民進黨」？他認為都不是。從學者的眼光，政治也應該符合時代的需要，重點是要讓考試、監察的功能能夠顯現。高永光舉出負面的例子，他指出目前行政院也有很多機關，例如中選會、NCC (國家通訊傳播委員會)、公投審議委員會等，當初建置的原意，是要獨立行使職權，但社會普遍認為這些單位實際狀況卻是「不獨立機關」，受到行政權指示的干擾，因此這不僅單是組織歸屬的問題。高永光說，「我主張五權分立，獨立行使運作，但並非一定要以某種組織型態的方式出現。在美國，聯準會、CIA (中央情報局)、功績制保護委員會、人事管理局、平等僱用機會委員會等，都是獨立運作的」。他指出，獨立性還是最重要的。如果考試權要併入人事行政總處，他認為不妥，至少應成立考試委員會，或是考選委員會等，或是文官委員會，會比較能有獨立行使權力的地位與空間。高永光指出，未來不論是考監的人權、審計權、調查權，都要維持其獨立性，才是最重要的事，應該要由特別委員會處理，才能維持制度獨立。高永光說，「目前表面上是五權分立，但總統的手，無所不在，大家都知道，所有人事布局都是總統在安排，連行政院長都要買單。未來應該要連總統的手，都無法伸進來！」

朝野廢考監1／末代監察院長陳菊？修憲關鍵節點來了！

朝野廢考監2／喊廢卻不連署 國民黨態度模糊恐成修憲難關

朝野廢考監3／五權憲法怎來的？三權分立也常讓美國頭疼

朝野廢考監5／政治火藥庫 監察院人事曾空轉三年半

朝野廢考監6／廢考監網路聲量高漲 民眾看法卻分歧不一