名嘴控她貪贓枉法昨日道歉　陳菊：不追究

今年3月底，陳菊不滿名嘴張琍敏、吳子嘉及張友驊等人的不實抹黑，憤而提告；隨著謝寒冰、吳子嘉等人接連道歉後，張友驊也在昨（14）日發表聲明向陳菊道歉，而陳菊今（15）天也在臉書發文表示不再追究。名嘴張友驊昨日發表聲明指出，自己在2019年1月19日、21日、22日及28日的政論節目中，在未經查證的情況下，指稱陳菊利用高雄市長權勢官商勾結、貪贓枉法、浪費公帑、貪圖享受等不實事項，導致陳菊名譽受到嚴重損害，為表最高歉意，出具道歉聲明向陳菊道歉，並向社會大眾澄清及說明。對此，陳菊今天在臉書發文表示，張友驊坦承先前對她的指控完全不是事實，並正式發道歉聲明，她也不再追究。陳菊指出，從2018年選前，部分名嘴開始在電視政論節目上，以許多憑空捏造的不實言論，抹黑她與她過去的市府團隊，有些內容荒誕無稽，然而，這些假訊息卻隨著媒體、網路散播，更成了許多政治人物攻擊她、誣蔑她的素材；為了捍衛清白與名譽、捍衛言論自由不被濫用、更捍衛得來不易的民主不被虛假的資訊混淆，她因此決定提出告訴，如今這些名嘴相繼向她道歉，不僅證明我的清白，同時也嚇阻其他刻意散佈假訊息的人，提醒閱聽大眾注意訊息真偽，達成她提出訴訟的初衷。陳菊認為，政治可以有立場差異，也必須要有監督制衡，但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛。真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟。生命的過程很多時候是孤單、蒼涼，當曾參殺人式抹黑鋪天蓋地；陳菊也感謝支持、信任她的人，讓她有不放棄、再堅持下去的勇氣。