政黨財報公布　國民黨帳面最有錢

內政部今（15）日公布各政黨去年度財務申報書表，其中，國民黨賸餘4.98億元、民進黨差短1.92億元、民眾黨賸餘4千餘萬元、時代力量及親民黨各自贘餘400餘萬元及差短1022萬元。內政部今天公布各政黨去年度財務申報書表，國民黨去年收入為新台幣11億多元，支出6億多元，賸餘4億9819萬餘元；民進黨去年收入為6億多元，支出近9億元，差短1億9202萬餘元；民眾黨去年則賸餘4000多萬元。內政部今日公開各政黨108年度財務申報書表，民眾可直接上網瀏覽查閱，今年各政黨的申報率達99%，113個應財務申報的政黨，僅有「中國紅色統一黨」未申報，若於公示送達生效後仍未依限申報，內政部依法將開罰100萬元。依內政部公開的申報書顯示，國民黨去年收入為11億4281萬8916元，支出為6億4462萬7957元，賸餘4億9819萬959元，但國民黨在財報中指出，依政黨法規定，政黨會計基礎須採權責發生制，所以去年度股利收入5億3578萬9201元，雖受不當黨產處理條例限制及凍結使用，但仍須列為收入，致使去年度收支結餘元4億9819萬959元。民進黨收入為6億1786萬3251元，支出為8億988萬9287元，差短1億9202萬6036元。時代力量去年收入為6795萬3526元，支出為6338萬9354元，賸餘456萬4172元；台灣民眾黨收入為8147萬2635元，支出為3880萬2652元，賸餘4266萬9983元；台灣基進收入為1593萬3311元，支出為1640萬3566元，差短47萬255元。另外，親民黨收入為4833萬2236元，支出為5856萬1665元，差短1022萬9429元。統促黨收入為134萬8547元，支出為333萬1644元，差短198萬3097元。內政部表示，政黨從事政治活動，可收取政治獻金，為確保政黨之組織及運作符合民主原則，財務公開透明至關重要。依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，經通知限期申報或補正，若仍未依限完成，則依法予以罰鍰。內政部指出，今年度已申報的政黨當中，「中華安青黨」經限期補正仍未符合規定，已依政黨法規定，對該黨處以20萬元罰鍰。