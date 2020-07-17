八百壯士反年改兩年前衝立院　立委吳斯懷等13人遭起訴

▲兩年前的八百壯士衝立法院，當時的行動副總指揮、國民黨立委吳斯懷今(17)日遭到起訴。（圖／NOWnews資料照）

立法院前年審查軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，反年改團體八百壯士在該年四月號召萬人上街抗議，遊行到立院外的時候，突然發動襲擊，衝撞拒馬與警方嚴重肢體衝突，過程中還有記者被打傷，台北地檢署根據警方蒐證畫面等證據，17日依煽惑犯罪、傷害等罪嫌，起訴遊行副總指揮吳斯懷等13人。





立法院在2018年4月26日預計審查軍人年改條例，反年改團體提前1天，在立院舉辦相關公聽會的25日舉辦遊行陳抗活動，因警方事先得知消息，會有退伍的特戰部隊加入行動，因此在立法院周邊擺出重重拒馬，不料在下午3點左右，遊行隊伍突然出現鼓譟，多名陳抗人士在《夜襲》歌曲聲中，試圖闖進立法院。





部分陳抗民眾拿出預藏的鐵鉤繩索、油壓剪，試圖拉倒、破壞立院外圍柵欄和拒馬，還有人拿出自備的梯子要翻越圍牆，與駐守的大批警力在牆頭、門邊爆發激烈衝突，還有不少扛著攝影機的記者被刻意毆打拽倒在地。





八百壯士在衝突中一度攻進立法院，警方由霹靂小組反擊清場，再把陳抗民衝推出院外，並用重重人牆守護立院，整個衝突持續數小時，根據台北市警局當時統計，共造成68名員警，16名記者分別受傷，另外八百壯士成員也傳出有人意外斷指。而當年的行動副總指揮吳斯懷，目前為現任國民黨立委。



