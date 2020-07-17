台灣與歐盟舉行第3屆人權諮商　聚焦LGBTI權益成重點

新頭殼newtalk台灣與歐盟於7月15日以閉門視訊會議的方式，召開第三屆年度人權諮商會議，台歐盟再度確認雙方堅守並促進民主、人權及法治等價值的共同承諾。正值武漢肺炎（COVID-19）全球大流行之際，雙方重申進一步透過對話、合作與團結，以因應疫情帶來的挑戰及支持核心價值的重要性。尤其是台灣在2019年同性婚姻合法化以來的進展，雙方同意持續加強合作，提升性別平權及「女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）權益保護的政策發展。這次台歐盟人權諮商會議由歐盟對外事務部（EEAS）全球事務總司副總司長Marc Giacomini 開場致詞，並由人權處處長Luisa RAGHER 及中台蒙處處長Jonathan HATWELL代表歐盟方、行政院政務委員羅秉成代表台灣方共同主持。在這次諮商中，台灣與歐盟就各自就人權情況及政策交換意見。台灣說明著手研擬第一部「國家人權行動計畫」以及建立「國家人權委員會」的重要進展，將是台灣進一步保障及改善人權的重要一步。歐盟說明「2020-2024年人權與民主行動計畫」等主要政策發展。歐盟與台灣也就商業與人權進行討論，包括：漁業及家事移工等權益。歐盟對台灣即將完成「商業與人權國家行動計畫」的進展表示歡迎，並願與台灣分享相關經驗。歐盟強調，要確實保障移工權益，以避免遭受歧視或剝削的重要性。對此，台灣分享推動「國際勞工組織漁業工作公約」（C-188號公約）國內法化的進展，相關工作也獲歐盟透過「技術援助與資訊交換」（TAIEX）計畫支持。針對死刑議題，歐盟重申強烈反對台灣於今年4月1日執行死刑，並籲請台灣恢復暫緩執行死刑的政策並持續推動廢死。歐盟與台灣另檢視台灣拘留所和監獄的情形，台灣再度籲請歐盟應確實保障在歐盟境內遭逮捕或拘留的台灣公民基本人權，並對李明哲等人權案件表示關切。最後，台灣與歐盟分享各自在提升性別平權及「女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）權益保護的現況與政策發展，尤其是台灣在2019年同性婚姻合法化以來的進展，雙方並同意持續加強合作。台灣與歐盟同意在情況允許下，以實體會議方式舉行下一屆年度人權諮商，並將持續就這次諮商中所討論的議題推展雙邊交流與合作。新聞來源為Newtalk 新頭殼