國民黨按鈴告發「陳瑩案」　陳瑩還原真相反打藍營臉

立法院在朝野混戰中表決通過監委人事案，但國民黨質疑，民進黨立委陳瑩作票，16日明明跑去電視台錄影，不在立院議場，但陳瑩的表決器卻被人代按投下贊成票。對此，陳瑩透過臉書澄清，還原真相，是因為國民黨鬧場，才導致「插錯卡」，始作俑者是國民黨團。陳瑩說，謝謝國民黨團讓她爆紅了一整天，她覺得又無辜又好笑，國民黨大做文章污衊她「做票」，還有一群藍委跑去按鈴申告，連前總統馬英九也不甘寂寞出來揶揄批評，「國民黨沒招了嗎？淪落到要拿我開刀！」陳瑩說，昨天（16日）民進黨團同意讓她上節目去聲援范雲，還原陳雪生性騷擾及審查前瞻預算時對她肘擊胸部動粗的情形。下午3點30分左右抵達電視台，講完陳雪生性騷擾事件之後，即提早結束錄影回到議場。至於為什麼會插錯卡片？陳瑩說，當時議場內相當混亂，因為國民黨立委試圖偷拿民進黨立委的表決卡，企圖阻撓民進黨委員投票，國民黨因為被民進黨委員發現而被制止後，卻把卡片撤在地上，大家在混亂中要在時間內投票，她和張宏陸的座位就在前後，所以發生插錯卡片的情形。陳瑩說，就在這混亂當中，張宏陸誤插她的表決卡，才會導致她人不在，表決卻出現「陳瑩同意票」的情形，可是張宏陸不斷按「同意票」的表決鈕，張的表決紀錄上卻沒亮燈。除此之外，還有鍾佳濱的表決情況，更從原本應該是「贊成」的投票，被國民黨立委弄成「反對」，這些都是國民黨造成的「傑作」。陳瑩指出，國民黨下午接著前往地檢署按鈴申告，對媒體傳遞訊息是「告陳瑩」，但刑事告發狀上面寫的被告是「姓名年籍不詳」，訴狀內容更出現看似為她捍衛投票權利的字眼，國民黨坐實就是只想用媒體修理她而已。凌遲一天下來，讓她一天的新聞聲量竟然大過陳菊，讓她哭笑不得。陳瑩批評，因為國民黨的鬧場，導致場面混亂，就是因為國民黨立委在搶表決卡，才會導致發生「插錯卡」的情形，造成投票混亂的始作俑者就是國民黨。「做票」是國民黨的專長，「我沒那個能耐，也承擔不起呀！」