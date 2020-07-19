蔡英文全代會演說佈達4任務　全力拚憲改及高雄補選勝選

▲民進黨黨主席蔡英文全代會發表演說，感謝執政團隊的努力。（圖／記者葉政勳攝）

▲民進黨主席蔡英文要求全國黨員全力為高雄市長補選候選人陳其邁輔選。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨今（19）日召開全國黨員代表大會，主軸定調為「團結台灣，前進世界」，再一次回任黨主席的蔡英文，於開幕式上發表演說，強調總統大選已經過了，如今不是來接受大家的歡呼與掌聲，而是要提醒所有執政團隊，重申黨內基本價值並佈達四大任務，以及即將在8月15日舉行的高雄市長補選，為候選人陳其邁打氣。蔡英文表示，從防疫至今，台灣度過了許多的難關，現在當前最重要的課題就是振興經濟，而這個週末是「三倍券」發放的第一個週末，各地有滿滿的人潮，有人潮就有商機，看起來是個很好的開始。蔡英文感謝所有執政團隊，感謝由蘇貞昌領導的行政團體，以及柯建銘帶領的立院黨團，努力攜手成為會「做事的政府」，不過她也提醒大家，不能沈溺在現有的執政成果下，執政要面對的是怎麼落實價值的重重的考驗，人民隨時都在檢驗。蔡英文重申清廉、勤勉、愛鄉土是民進黨的不變的承諾，同時佈達接下來民進黨的四大任務：改革說到做到、培養青年、守護民主、全力為陳其邁輔選。蔡英文指出，改革曾經讓我們受傷，但我們沒有因此退縮，更不能安於全面執政現狀，她也會要求黨的智庫與政策會，為未來台灣20年社會規劃新的願景，她也向在野黨國民黨喊話，一起推動憲改，完成考試院及監察院的廢除。蔡英文說，民進黨也會全力培養青年，讓更多年輕黨員加入，培養接班梯隊，讓他們成為台灣未來最重要的資產；民進黨也會持續守護民主、人權，讓台灣的價值永存，並將爭取民主的歷程貢獻給國際社會，為香港朋友加油打氣，提供溫暖。最後一個任務，則是即將在8月15日登場的高雄市長補選一戰，找回高雄的光榮，如今從其邁1.0成為2.0，蔡英文要求全國黨員全力替候選人陳其邁選贏選好，疾呼「光榮投三次、二年拚四年」口號，為陳其邁造勢。