蔡英文全代會演說佈達4任務　全力拚憲改及高雄補選勝選

民進黨今（19）日召開全國黨員代表大會，主軸定調為「團結台灣，前進世界」，再一次回任黨主席的蔡英文，於開幕式上發表演說，強調總統大選已經過了，如今不是來接受大家的歡呼與掌聲，而是要提醒所有執政團隊，重申黨內基本價值並佈達四大任務，以及即將在8月15日舉行的高雄市長補選，為候選人陳其邁打氣。
蔡英文表示，從防疫至今，台灣度過了許多的難關，現在當前最重要的課題就是振興經濟，而這個週末是「三倍券」發放的第一個週末，各地有滿滿的人潮，有人潮就有商機，看起來是個很好的開始。
蔡英文感謝所有執政團隊，感謝由蘇貞昌領導的行政團體，以及柯建銘帶領的立院黨團，努力攜手成為會「做事的政府」，不過她也提醒大家，不能沈溺在現有的執政成果下，執政要面對的是怎麼落實價值的重重的考驗，人民隨時都在檢驗。
蔡英文重申清廉、勤勉、愛鄉土是民進黨的不變的承諾，同時佈達接下來民進黨的四大任務：改革說到做到、培養青年、守護民主、全力為陳其邁輔選。
蔡英文指出，改革曾經讓我們受傷，但我們沒有因此退縮，更不能安於全面執政現狀，她也會要求黨的智庫與政策會，為未來台灣20年社會規劃新的願景，她也向在野黨國民黨喊話，一起推動憲改，完成考試院及監察院的廢除。
蔡英文說，民進黨也會全力培養青年，讓更多年輕黨員加入，培養接班梯隊，讓他們成為台灣未來最重要的資產；民進黨也會持續守護民主、人權，讓台灣的價值永存，並將爭取民主的歷程貢獻給國際社會，為香港朋友加油打氣，提供溫暖。
最後一個任務，則是即將在8月15日登場的高雄市長補選一戰，找回高雄的光榮，如今從其邁1.0成為2.0，蔡英文要求全國黨員全力替候選人陳其邁選贏選好，疾呼「光榮投三次、二年拚四年」口號，為陳其邁造勢。