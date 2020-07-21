新海研一號交船展現國船國造實力　蔡英文到場見證

▲今天噸位最大、續航力最充足的「新海研一號」交船，象徵海研船隻世代交替(圖/基隆市府提供)

科技部推動改善國內海洋研究環境，今(21)日在總統蔡英文見證下，於台船基隆廠舉行「新海研一號」交船典禮，市長林右昌特別到場觀禮，祝福「新海研一號」未來船行平安順利，一起打造繁榮、永續海洋。蔡英文表示，「新海研一號」船隊從學界開出需求及規畫，台船負責設計跟建造，是台灣造船史上里程碑，展現產業界跟學術界合作的國船國造實力，去年新海研二號、三號先後交船，今天輪到噸位最大、續航力最充足的「新海研一號」交船，海研船隻世代交替，正式宣告完成。未來在科技部跟學界合作之下，「新海研一號」將開闢高雄、關島、帛琉航線，並針對西太平洋颱風生成區馬里亞納海溝、北赤道洋流等區域展開研究，台灣海洋研究，有助瞭解環境，促進區域永續發展。林右昌特別感謝科技部將這份工作交給台船，台船再交給基隆廠，不但創造基隆在地就業、帶動在地經濟，更讓重要的製船技術扎根在台船同仁身上；今天艷陽高照代表新海研一號未來科研過程也會一帆風順，其中有兩艘科研船靠泊基隆港，期許基隆市港成為台灣海洋科研重要城市基地。林右昌說，大家都知道過去有一艘非常有名的科研船「海功號」，大家慕名而來要去看，他預祝未來新海研一號、二號與三號一定可以超越過去海功號，為國家海洋科研帶來貢獻跟成就。科技部表示，「新海研一號」研究船，具備逾40天油水及食物的遠洋研究能力，該船配備船首氣象塔、動態定位系統，單音束科學魚探測深儀及淺海、深海多音束測深儀及水下定位系統，可進行海上定點及精準水深與地形研究。未來「新海研一號」的研究特色，將以大氣、海洋的聯合觀測為主，並規劃建立聯合船載氣象雷達及海氣象浮標觀測網，進行有關中光層及海底生物與生態等研究。「新海研一號」將由現有海洋研究船的管理營運學校臺灣大學繼續管理營運。