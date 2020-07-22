中油投資印尼千億靠掮客　國民黨團：新南向政策養買辦

國民黨近日強打行政院秘書長蘇嘉全、立委蘇震清藉著新南向政策，率領國家隊牟利，除了雙方互告誹謗、誣告之外，今(22)日國民黨團也開記者會，質疑不只蘇嘉全叔侄參與，新南向政策造就許多新買辦集團。立委林思銘爆料，中油在2016年要和印尼完成交易，至少可賺500億元，未料該交易在2018年10月轉彎，變成中油要投資印尼，牽線者名叫石原智惠。林思銘指出，該交易轉彎沒有經過外館諮詢，若投資失敗，除了經濟損失，也恐危及台印的情誼。林思銘解釋，2016年、蔡英文上任後，中油的五輕油裂解廠將除役，除役後尋找買家，經過評估後，要賣給印尼國營石油公司Pertamina，可賣500億到600億元，後來因故中止交易。在2018年10月11日，中油與Pertamina簽下協定，中油要印尼石化園區投資超過1000億元。林思銘質疑，原本中油可以賺近至少500億元，如今變成掏錢投資，居中牽線的是「Reliance Holding Group」(DEG國際能源集團)負責人石原智惠，一名日籍台灣人，他和雙方高層關係良好，足以影響決策。林思銘近一步指出，在蘇嘉全、蘇震清介入台糖投資印尼1.5公頃的蘭花產業園區，也發現石原智惠在其中穿梭。「怎麼國營事業都是透過中間人、買辦，到印尼、南向國家投資，沒有外館進行風險評估？」林思銘表示，石化產業一定要上、中、下游都完備，才能健全發展，他要求中油提供該投資案的可行性評估、上下游業者名單、自2016年迄今赴印尼公務考察支出、人員及賓客名單，向社會大眾解釋。國民黨團總召林為洲表示，駐外單位不只外交部，國防部、經濟部、調查局都會派員，針對專業部分支援外館，國營事業或民間企業，也通常會諮詢經濟部派駐在外館的人員，「私人我們不敢講，你要怎麼投資、透過掮客是你家的事情，你賺你家的錢，但國營事業是納稅人的錢，在那邊投資有一定評估程序，要報立院，也要受到資訊透明的管理，這些都沒做到。」