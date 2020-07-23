李眉蓁「放棄學位」沒降低傷害！黃暐瀚：退選也是選項

▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，日前被爆出碩士論文抄襲風波，事態越演越烈，今（23）日下午她落淚宣布放棄中山大學碩士學位，但旋即遭中山大學打臉，直言學術倫理審查仍會繼續，且學位無法自行放棄，而是被撤銷。對此，政治評論員黃暐瀚認為，放棄學位完全沒能止血，或許考慮退選也是一個選項。黃暐瀚在臉書發文表示，李眉蓁被指控「論文抄襲」的第一時間，她與整個競選團隊，都沒有想到應該立刻「承認抄襲」並且「公開道歉」，而是開了一場完全沒有「危機處理」效果的記者會。黃暐瀚直言，如今李眉蓁決定「放棄學位」，但國民黨與競選團隊，依舊沒有察覺，光是放棄學位，完全無法降低這件事情對國民黨和候選人的傷害。黃暐瀚指出，「繼續選下去，國民黨在高雄，只會更慘；李眉蓁不但不會當選市長，之後可能連任議員，都會變得很困難」。黃暐瀚認為，當初國民黨堅持補選提名，說是為了讓國民黨在高雄保持能量，一息尚存。但黃暐瀚質疑，「以目前的狀況看，李眉蓁能贏陳其邁嗎？票數能開的漂亮嗎？國民黨會因為這個選舉，在高雄更好更強嗎？」黃暐瀚最後呼籲，「退選，絕對是一個選項。」一旦李眉蓁退了，國民黨將不必在高雄留下一個「難堪的得票記錄」，而一個為了論文退選的市長候選人，也才真的會讓民眾意識到，有論文問題的，不只李眉蓁。「其餘被質疑的人，是不是也該出來說明清楚了？」（編輯：倪浩軒）