藍委轟系統頻當機、董座不適任　關貿：是流量管制

▲三倍券、藝fun券系統當機頻傳，國民黨立委費鴻泰質疑負責系統的關貿公司，董事長不適任，關貿回應是系統分流管制。（圖／翻攝PTT）

行政院推三倍券、藝fun券網路報名、領取，系統當機頻頻，國民黨立委費鴻泰今(24)日質疑，負責這幾次網路系統的關貿網路公司，近期已發生多起重大系統當機事件，而且關貿董事長許建隆更有論文抄襲案、領導能力不足、外務太多，根本已經到了不適任的地步。





關貿網路公司6月19日改選董事，公股穩拿下9席，繼續握有經營權，許建隆、總經理張陸生均續任。





費鴻泰今天在立法院召開「紓困票券當機，誰該負責？」記者會，羅列關貿近年發生的重大當機事件，包括振興三倍券上路，因關貿後台瞬間流量過大，導致KIOSK機台大當機，暫停領券服務約半小時；口罩實名制2.0，一開放就大當機；藝FUN券得獎者遲遲收不到中獎簡訊等。





費鴻泰說，關貿做為政府與企業間的稅務資訊申報橋樑，幾乎承攬起大多數政府的資訊介面、數據庫鏈結，但近年卻風波不斷、出包不斷。





費鴻泰指出，關貿大部分承接的案子是政府標案，而許建隆2016年上任，2017年第一次碰到報稅時就大當機，再加上這幾次的大當機，就有關貿的人表示，許建隆上台後，公司發生人才、技術、設備不足問題，領導能力也不足，而且也發生論文抄襲事件。





此外，費鴻泰也說，他目前正在調查一些資料，因為許建隆平常的外務太多，而且與關貿無關，現在關貿裡面很多人不服氣；綜合上述，許建隆已經到了不適任的地步，為什麼這樣的人還可以續任董事長。





關貿回應，截至23日三倍券已領取1500萬份，如果頻當機，不可能達成前述數字，且領取系統一次介接了超商、銀行、電支業者等2萬多個通路，通路若一時人數過多，就可能啟動流量管制，並非關貿系統當機導致塞機。





至於藝FUN券中籤簡訊，是因需在短時間發送超過百萬通簡訊，超過電信業者負荷能力，因此在部分時段有壅塞、收不到簡訊的狀況，22日中午已全數送達，統計至今，已有308萬人完成註冊，180萬人完成領券。





關貿強調，其他紓困票券業務均非由關貿承接。此外，三倍券及藝FUN券平台維運，涉及數十個周邊系統，為國內前所未見的系統整合規模，部分合作夥伴節點的系統容量限制並非關貿所能控制，振興任務講求時效，無法等其調校擴充完成後才上線，面對困難，後續會持續精益求精。





至於董事長派任問題，關貿指出，董事長許建隆背景完全符合財政部管理要點，費鴻泰質疑的論文抄襲案，教育部、科技部對此見解不同，董事長本人已按規定提起訴願，一切尊重政府程序。



