競總成立哀兵出擊　李眉蓁淚喊：815拚逆轉勝

高雄市長補選最後三個周末，今(25)日國民黨候選人李眉蓁成立競選總部，由於李眉蓁仍身陷論文抄襲的泥潦，來賓致詞時充滿了濃濃的「檢討風」。李眉蓁致詞時談到近來風風雨雨，頻頻拭淚、哽咽到不得不中斷演講，但她仍抓住高雄用水、空汙、人口減少等民生議題，高喊要像漫威電影復仇者聯盟的主角一樣，在快被惡勢力打垮之際，給敵人來記致命一擊，力拚「逆轉勝」。今日競總成立，國民黨重兵南下輔選，包含黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前主席洪秀柱、前立法院長王金平、花蓮縣長徐榛蔚、智庫執行長連勝文都出席，立法院黨團超過10名立委到場支持，李眉蓁更仿效前市長韓國瑜大進場，在支持者的簇擁下一路走上台，一走也花了超過10分鐘才走上台。李眉蓁上台後第一句話，就是說自己「被打成這樣還顛倒勇，我沒有被擊倒，我還站在這裡，我是在高雄出生、在高雄讀書、長大後嫁給高雄人的正港高雄女兒！」李眉蓁表示，當她被提名選市長的時候，她還很擔心知名度會輸給民進黨的候選人陳其邁，「他開始當立委的時候，我才16歲，怎麼可能知名度贏他？可是這兩天我紅了，變成全國最高知名度、最多版面的李眉蓁。」談到近來論文抄襲風波，李眉蓁上台後一直在壓抑的情緒也潰堤，語氣哽咽、一邊講一邊擦眼淚，「我只是想到我是個媽媽，我要我的小孩能知錯能改、我要以身作則。」李眉蓁表示，補選還有20天，相信未來更多抹黑會一一出爐，「可能說我爸爸黑道、說我外面有私生子、說我丈夫有小三、說我在大陸做生意，未來會一件件跑出來，但我不怕，我會勇敢迎接挑戰。」在穩住情緒後，李眉蓁也拋出民生議題，她指出高雄身為台灣第二大城市，可市民現在連乾淨的水都沒有，要到外面買水，變成台灣最大的笑話。此外李眉蓁也提到從高雄縣市合併至今，人口不增反減，少到立委都減一席，語到激動處又拭淚，「他們讓高雄沒前途，我很不甘願，為什麼一定要選他們，難道有龐大利益說好了，所以民進黨一定要回來？」最後李眉蓁以漫威電影鋼鐵人、復仇者聯盟的橋段，她期許自己能像電影主角一樣，即便整場戰鬥都被壓著打，最後總能給敵人致命一擊，力拚逆轉勝，「我們現在沒有悲傷的權利，自己的高雄自己就，高雄人不是塑膠、相信高雄人有眼睛、相信高雄人不會被看衰，6/6大家沒投票，心理怨恨沉積，拜託8月15日一定要投李眉蓁！」