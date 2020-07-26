碩論口委是許崑源、侯彩鳳　李雅靜：口試委員無法指定

▲台灣基進在臉書貼出照片，揭露高雄市議李雅靜碩士論文的口試委員竟是同黨前立委，及已故的高雄市議長許崑源。（翻攝自台灣基進高雄黨部臉書專頁）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文的抄襲風波未歇，台灣基進昨（25）日晚間再爆國民黨高雄市議員李雅靜在中山大學公共事務管理研究所的碩士論文，口試委員竟然是同黨前立委、現任高雄市議員黃香菽的母親的侯彩鳳，以及已故的高雄市議長許崑源，揶揄「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」。李雅靜是高雄連任三屆的市議員，更是國民黨首位爭取高雄市長補選的人；高雄市議員李雅靜辦公室下午也發出聲明指出，學生無權指定口試委員，一切遵照學校規定辦理。李雅靜表示，她的論文指導教授汪銘生教授是中山大學公共事務管理研究所教授，口試委員方力行博士，曾任國立中山大學海洋資源系所系主任、現任正修科大教授，是海洋領域權威，因為論文主要研究平潭島，關係到海洋方面的課題；而侯彩鳳曾任立法委員，國立中山大學高階公共政策碩士畢業，勞工、社團方面經驗豐富；許崑源則時任高雄市議會議長，長期以來在兩岸議題、社團經營著有成就。李雅靜也反控，監察院準院長陳菊當年在中山大學公共事務研究所論文的口試委員劉進興與吳濟華，劉是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問，2015年擔任高市研考會主委，指導教授吳濟華後來還被陳菊延攬擔任高捷董事長；而總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠也是中山大學企管所的碩士，而洪恒珠的論文指導教授正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆；李雅靜強調，她願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。台灣基進新聞輿情部主任張博洋表示，不論是侯彩鳳還是許崑源，他們的學歷與大眾一般認知的學位授予法口委的標準有一段距離，中山大學應該要儘早出來說明，這份任用標準是怎麼回事，李雅靜也要出來說明交待，口委的任用名單是如何辦到的。張博洋強調，如果這次事件是地方派系已經嚴重介入到大學自主和專業倫理的話，這是是市民沒有辦法接受的，希望教育部能儘快徹查，還給優秀中山大學一個公道，也讓市民相信大學的學術專業與倫理沒有被外界所干預，如果藍綠以原也有相關問題的話，這就需要做一個通盤的清查、處理，才能讓社會信服。民進黨高雄市長陳其邁被媒體問到這件事情時，陳其邁表示，他是醫師又是學流行病學公共衛生，李雅靜議員碩士論文口試委員的陣容已經超出他的理解範圍了，他沒有辦法評論。對此中山大學指出，將依程序盡速完成相關作業，指導教授若有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理，中山大學也將盡快修定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」有關審查時程之規定，以提升抄襲案件之處理效率。中山大學校長鄭英耀指出，近期相關事件對學校聲譽造成傷害，但也讓校方重新檢視學校在學位論文品質把關不足的地方，此次事件衍生的論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式將確實檢討，中山大學絕大部分的老師與同學均嚴守學術倫理，孜孜矻矻於學海中探索深究，這幾年的成績大家有目共睹，為維護學術尊嚴與學校清譽，所有的論文弊案絕不寬貸，所有的缺失也絕不迴避。