時力議員質疑李雅靜指導教授　爆料當年面試「經典語錄」

▲時代力量高雄市議員林于凱臉書發文。（圖／擷取自林于凱臉書）

繼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文遭爆抄襲後，台灣基進黨昨再爆國民黨高雄市議員李雅靜其碩士論文口試委員是已故高雄議長許崑源及前立委侯彩鳳，時代力量高雄市議員林于凱今（26）日再指出，李雅靜的指導教授汪銘生曾在他當初去中山大學面試時，留下令他終身難忘的「經典語錄」。林于凱在臉書上發文表示，昨日爆出李雅靜的碩士論文口試委員，讓人十分吃驚，但他只能說「一山還有一山」。因為他想起他曾在2015年到中山公共事務管理研究所面試時，李雅靜的指導教授汪銘生對他說的一段話，至今他仍終身難忘。林于凱說，面試到最後時，汪銘生大教授突然對他開釋「你很有理想齁？你提到的事情，20年前就該發生（改變）了，為什麼沒有改變？我直白一點好了：因為大家都是為了生活，有些事情太明晰很多人就沒生路了，懂嗎？如果你來這裡，去學著怎樣了解社會，然後把自己的標準放低，這樣你會過得比較好一點。」林于凱指出，他當下真的有股衝動想要直接起身走人，還好面試剛好結束，而且當時該系所還有一件令他難以理解的規定，就是當時公事所的碩士生，被要求一定要到中國去交換14天才能取得畢業資格，雖然最後他成功錄取，但也沒有去報到，而現在這個規定已經取消。而經過林于凱隨機搜尋後發現，這位教授現職是國立中山大學公共事務管理研究所「永久聘任教授」，但據他所知，這個所有很多優秀認真教學與做研究的教師，林于凱認為，中山大學應全面檢討該名教授的職銜是否妥當，並質疑永久聘任的成就，是不是元本山，原本是座山、做什麼都可以了。