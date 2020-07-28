衛福部開放外國人來台治新冠　林奕華：政府拿醫療大外宣

除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

國民黨立委蔣萬安表示目前外國疫情仍在延燒，他無法理解為何讓外國人來台就醫的必要，

新冠肺炎疫情在台灣獲得控制，至今確診病例在500人以下，但在其他國家疫情仍在高峰期。衛福部從下個月開始將開放外國人有條件來台就醫，引發醫護界反彈。國民黨立委蔣萬安、林奕華今(28)日召開記者會，質疑政府增加台灣防疫風險，林奕華表示不該拿醫護人員的安全來做民進黨大外宣的工具。衛福部在22日的記者會上宣布，自8月1日開始有條件開放外國人來台就醫，「此政策到底有沒有跟醫護人員作充分溝通，以及配套措施？如果沒有，為何要讓醫護人員承擔風險和沈重負擔？年初開始，醫護人員為了台灣防疫付出，目前為止，相關防疫津貼、獎勵金都沒有完全發放，為何此時此刻，世界各國還在防疫關鍵階段，我們就要貿然開放？」蔣萬安呼籲衛福部暫緩此政策，並應說明究竟哪些外籍人士、需要哪些醫療照護、預估多少人等細節，先與第一線醫護人員進行溝通、準備，勿貿然開放。林奕華批評，國際疫情還沒趨緩，國內疫情也未平，不應拿醫療成就當成大外宣的素材，卻讓醫護人員在高風險下工作，她呼籲衛福部說清楚，現階段開放到底是基於利益因素、外交壓力，還是單純為了大外宣。林奕華質疑，衛福部把醫療人權說得很好聽，若因經濟因素要開放，究竟是哪幾家醫院希望開放？她強調，衛福部不是經濟部，不應把醫療行為當成醫院振興紓困的方案，若是外交壓力，請說清楚是哪幾個國家對台灣醫療有這樣的期待。