痛批輕軌取代台鐵　謝國樑：交通部該聽民眾心聲

今年2月基隆港務分公司透露，台鐵未來將不進入基隆，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具，成為基隆市民眾的熱門話題。前立法委員謝國樑與基隆市議員張淵翔丶呂美玲今日發表聯合聲明，痛批這樣的交通規畫將嚴重影響基隆市民生活，要求交通部傾聽民眾心聲。前立委謝國樑表示，目前基隆輕軌，雖號稱五到十分鐘一班車，但因爲按照目前的規畫基隆到南港展覽館間，就至少設有十站，如果依據捷運站站停的特性，那麼事實上基隆民眾的通勤時間就長達一個小時。反觀目前營運中的台鐵通勤直達列車，採用的是跳蛙式停站，這是他擔任立法委員時爭取到的，讓基隆通勤族可在三丶四十分鐘內，就可分別到達松山站丶台北站。市議員張淵翔則指出，基隆輕軌所規畫的終點站是南港展覽館站，這不僅對要換乘台鐵的民眾造成不便之外，連原本可搭台鐡換高鐵的旅客也必須先在展覽館站下車，先換捷運再換高鐵，這樣捨近求遠的規畫，根本就是匪夷所思，而且只會讓基隆更加劇被邊緣化。市議員呂美玲也表示，對於輕軌這樣的規畫，引發非常多民眾的反彈，在社群媒體基隆版上幾乎是一面倒的批評，規畫單位不能悶著頭做事，應該聽聽民眾的心聲。謝國樑進一步指出，如果未來用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，那麼這些比較有效率的直達車將都沒有辦法延續，如此一來對基隆的通勤族絕對不是一件好事，所以愼重呼籲，輕軌如果是對基隆有幫助，那麼他一定會支持，但是目前基隆輕軌的規畫僅到南港展覽館站，這讓原本不用換車就能一路南下的市眾，必須在途中再換車南下，這樣的規畫無異是擾民費時！他最後要求交通部應立即說明，並用心聽聽基隆市民的心聲，審慎評估基隆輕軌的規畫，絕不可用站站停、通勤時間更長的輕軌，來取代既有能提供通勤直達列車的鐵路交通。