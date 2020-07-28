江啟臣談修憲　鎖定「閣揆同意權」和「總統到國會報告」

▲國民黨主席江啟臣28日談到修憲，指出「恢復立法院行使閣揆同意權」和「總統到立法院常態進行國情報告」是全民共識。圖前方者為蔡英文總統。（圖／總統府提供）

國民黨主席江啟臣28日談到修憲將思考如何約束「總統擴權」，設計出一部權責相符、監督制衡、防止濫權的《中華民國憲法》，他也指出，「恢復立法院行使閣揆同意權」和「總統到立法院常態進行國情報告」將是全民共識。對於修憲的前提、目標和底線，江啟臣說，修憲是為了「護民主、打濫權」，未來將以建立權責相符的政府為前提，落實權力分立、相互制衡為目標，不涉及國家主權變更為底線，全面思考修憲議題，進行總體檢。江啟臣指出，目前外界只關注考監兩院的廢除和公民權下修，卻忽略「面對不知節制權力的總統以及執政黨」，因此國民黨更應該思考如何「約束總統擴權」，設計一部權責相符、監督制衡、防止濫權的中華民國憲法。江啟臣表示，根據媒體在5月26日公布的民調，「恢復立法院行使閣揆同意權」的支持度高達55%，「總統到立法院常態進行國情報告」的支持度高達54%，這兩者正是約束總統權力的重要關鍵，更是超越朝野黨派的人民共識。江啟臣說，國民黨不是一言堂，但更不能陷入無法整合的困境，他已經請黨團和智庫優先針對「閣揆同意權」、「國情報告常態化」提出修憲案，他同樣也鼓勵黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。江啟臣指出，考監組織的變革，甚至廢除，當然可以討論，但是考試權、監察權獨立行使的精神不能廢，因為健全的民主絕對不能沒有權力制衡。執政黨已經宣示成立修憲平台，國民黨未來不會迴避修憲議題。