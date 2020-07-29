公帑當綠媒奶水？國民黨：3家親綠電視台拿走廣告57億元

▲國民黨29日指控蔡英文政府拿公帑當「綠色媒體」的廣告奶水，左至右依序為：文傳會副主委王鴻薇、主委王育敏、副主委黃子哲。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲29日指控蔡英文政府拿公帑當「綠色媒體」的奶水，其中三家親綠的電視台就拿了蔡政府的廣告預算50%以上，質疑民進黨拿人民納稅錢當「收買聽話媒體」的工具。主委王育敏表示，蔡政府為了美化施政，花錢不手軟。根據公開資料，蔡英文政府於2016年5月20日到2020年6月期間，提供了媒體破百億、約113億元的標案，且民進黨執政的中央與地方政府所提供的標案，就佔了整體的77%，超過4分之3。除綠營買廣告占了總金額的4分之3外，這些錢更高度集中在「親綠媒體」身上。國民黨查出，總體得標金額最多的前三名，分別為：公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就佔了總金額的50%，與第四名華視不到10億元，也差距甚大。顯然蔡政府提供媒體的標案有集中特定媒體的情況。政府公帑為何高度集中輸往「親綠媒體」的身上？國民黨揭露，舉例三立得標的「行政院109年政策溝通行銷案」，評選委員除了3名行政院聘用的專門委員外，居然還包括曾擔任民進黨婦女部專員、行政院長辦公室專門委員、高雄市長辦公室專員的許嘉恬，和曾任Taiwan News執行副總編輯、總統府祕書長室參事、央廣總台長的邵立中，以及長期出現在三立政論節目的名嘴、綠色和平電台主持人林育卉，還有曾任民進黨前網路部主任的林閣雍，都是「自己人」來評選審查，完全沒有利益迴避，利用公帑獨厚特定的綠色媒體。國民黨表示，蔡政府的公帑廣告費除大量流入「親綠電視台」身上，在數位媒體部分，根據今年6月份公布的《2019年台灣數位廣告統計報告》顯示，政府及公部門投入的廣告量在2019年為27.83億元，相較2018年成長率高達64.4%，若與2017年相較，成長率更高達124.8%，顯示蔡政府意圖在網路宣揚政績、美化執政形象。國民黨表示，政府標案的評審機制應由客觀、中立的相關領域學者，或業界公正人士擔任，不該由綠營人士主導，把政府公帑當成奶水，大量輸往「挺綠媒體」的身上。國民黨並呼籲立法院在下會期審議中央政府總預算時，應針對總預算的編列與規畫內容嚴格把關，讓人民的納稅錢花在刀口上。