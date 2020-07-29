蕭美琴出席華府首場公開活動　贈25萬片口罩予美退軍協會

我國駐美代表蕭美琴27日與美國國務院亞太助卿史達偉會唔後，28日於駐美國台北經濟文化代表處拜屌台灣政府捐贈美國退伍軍團協會25萬片外科手術用口罩，展現台灣暖心又互助的精神，讓台美緊密的關係，不只在官方與國會，也深入民間，而這也是蕭美琴在華府舉辦的第一個公開活動。駐美國台北經濟文化代表處在臉書上發文表示「這一次我們用行動力挺美國退伍軍人社群！」，繼7月初台灣捐贈美國退伍軍人部30萬片外科手術用口罩後，28日由蕭美琴大使代表台灣政府捐贈國退伍軍團協會（ The American Legion National Headquarters）25萬片外科手術用口罩，強調台美緊密的關係，不只在官方與國會，也深入民間。駐美代表處表示，退伍軍團協會總會長James W. Oxford昨晚從北卡羅萊納州驅車北上至本處出席今天的活動，並戴著Made in Taiwan的口罩接受捐贈。而美國聯邦眾議員 Congressman Ted Yoho (R-FL)亦出席見證，強調台灣是值得信賴的夥伴。駐美代表處進一步說明，美國退伍軍團協會擁有近兩百萬會員，是美國最大退伍軍人社團。而這也是蕭美琴在華府舉辦的第一個公開活動，蕭美琴於會後表示，上任後行程滿檔，許多拜會行程受限疫情，只能改採電話照會、會議的模式，接下來也會繼續安排禮拜性拜會，持續深化台美夥伴關係。