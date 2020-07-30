高雄市長補選　中選會：8月5日起不得發布民調

高雄市第3屆市長補選將於8月15日舉行投票，中選會今（30）日表示，8月5日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述。中選會今日發佈新聞稿指出，競選活動期間依法將自明(31)日開始至109年8月14日止，為期15日，中選會及高雄市選舉委員會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。中選會表示，在競選活動期間，每日競選活動時間自上午7時起至下午10時止，在民調發布方面，中選會說明，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前所為有關候選人或選舉民意調查資料之發布，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。109年8月5日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述。高雄市選舉委員會在競選活動期間將舉辦公辦電視政見發表會，時間訂於109年8月1日（星期六）下午2時30分於高雄市公用頻道(第3頻道)電視直播，並同步於中選會及高雄市選舉委員會Youtube頻道直播，播出後檔案也會置於高雄市選舉委員會官網及Youtube，供民眾隨時收看。