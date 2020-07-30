杯葛陳菊佔議場砸公物　國民黨團：修繕費用會買單

立法院國民黨團6月底為杯葛監察院長被提名人陳菊，突襲議場，打破大門玻璃，並用鋼釘封門、噴漆主席台，在15日朝野立委肢體衝突中，打破立院窗戶，砸毀備詢台，立法院要求國民黨團全額賠償。對此，國民黨團總召林為洲今受訪時表示，只要按照慣例處理，國民黨團都會接受，「該負責就負責。」





議場遭到損壞，立法院發包維修，政府電子採購網本月20日刊登「立法院議場遭侵入損壞緊急搶修工程案」，預算金額為17萬696元，最後由鈞祥營造工程公司，以決標金額16萬5千元得標，14日決標，20日公告。

林為洲今早受訪表示，佔領議場所造成的設備損傷，國民黨團該負責的就負責，立院有其慣例，民進黨在野時也發生過，只要按照慣例處理，國民黨團都會接受。



但林為洲仍不滿審理人事同意權時，立法院行政不中立，國民黨曾抗議綠委陳瑩人不在現場卻能投票，要求重新跑一次審查流程才能表決，但當時立法院長游錫堃、秘書長林志嘉都不予理會。



對於立法院秘書長林志嘉稱投票過程合法，林為洲批「欲蓋彌彰、無法認同」，林志嘉之前稱綠委陳瑩包包放在座位上，所以才會發表決卡，但當時她本人根本不在，發卡動作一定要等人在場，若本人不在還可發卡，如何確定開會人數，且不管場面再混亂，都應該確定本人在，否則代表過去的表決都有問題。



