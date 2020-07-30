前總統李登輝去世　多名日本國會議員發聲悼念

前總統李登輝今晚去世，消息傳出後，多名日本國會議員，包括前官房長官枝野幸男、前防衛大臣中谷元及參議員和田政宗、蓮舫、眾議員長島昭久等人，紛紛發表悼念之意。前官房長官、現任立憲民主黨黨魁的枝野幸男表示，對李登輝的去世表達最深刻的哀悼之意。他也表示，自己經常被問到「尊敬的政治人物是誰？」時，總會想起李登輝先生。枝野也曾在記者會中，公開以「尊敬的政治家」贊揚李登輝。前防衛大臣、現任眾議院議員的中谷元則表示，李登輝是位抱持者台灣獨立的信念、重視身為台灣人身分的優秀領導者。參議員和田政宗則是在推特上貼出他與李登輝的合照，他表示，聽聞李登輝去世的消息後，眼淚停不下來。和田在推特上說：「我曾兩次拜訪李登輝先生的公館，平成27年（西元2016年）他來宮城縣時，也是我陪同的。李先生擔任台灣總統後，實現了台灣的民主化，並在台灣推廣了日本精神，更曾說他在22歲之前，以身為日本人自豪。我由衷地表達哀悼之意。」立憲民主黨副黨魁蓮舫也在推特發文，「從心、從心裡的最深處，致以最深沉的哀悼。」蓮舫的父親是台灣人，曾長期擁有中華民國國籍。自民黨籍的眾議員長島昭久也在推特發文表示哀悼。長島說：「最尊敬的李登輝先生去世了。」「7年前，承蒙邀請，讓我在李公館接受了三個半小時的直接指導，這是我做夢也忘不了的經歷。台灣民主化之父，也一直鼓舞著日本人民的李登輝先生，向您獻上感謝，以及真誠的哀悼之意。」