22年來因故「零互動」　吳敦義對李登輝過世仍感沉痛

前副總統吳敦義30日對前總統李登輝辭世感到沉痛，他表示自己與李登輝22年「零互動」，但基於「一日長官，終身長官」之情，心有感慨，吳敦義提到過去的「兩國論」、二月政爭、釣魚台與兩岸風雲，「昔人已去，是非對錯就留待後人說」。以下為吳敦義的臉書全文：昔人已去，是非留待後人說！前總統李登輝先生於今夜(七月三十日)走完九十八年的人生之路，雖然敦義聽聞李前總統病情不樂觀已有多日，但今天晚間傳來台北榮總證實他病逝的消息，心情依然難免沈痛。李前總統在位十二年餘，對台灣民主及兩岸關係都有一定的影響，國人對其作為有不同的評價、褒貶不一。李前總統擔任台北市長時，敦義仍是台北市議員，所以在台北市政問題上曾有交集。其後，李先生出任台灣省主席，敦義當選南投縣長，在縣政建設上亦獲李主席諸多補助。再後來，李登輝接任中華民國總統兼國民黨主席，前後任命敦義為國民黨台北市黨部主委以及高雄市長，對敦義有所提拔，敦義自然心存感激； 不過，李前總統後來在國民黨主流、非主流的「二月政爭」，以及處理釣魚台與兩岸問題，被認為似乎並未站在大是大非的公正立場，而有流於意識形態之傾向，致而造成國民黨的分裂甚至丟失政權，很多國民黨員或支持國民黨的中間選民，至今對李先生頗有微詞。舉例而言，我們的「國統會」是1990年10月李前總統擔任國家元首所成立，成立目的即是為兩岸統一做準備；但他於1999年7月9日接受德國之聲錄影專訪時，卻提出兩岸是「特殊國與國的關係」之主張，亦即所謂的「兩國論」，引發兩岸關係的空前緊張，諸如此類矛盾或反覆不一的政策主張，都令很多國人有相當強烈不同的意見。敦義自1998年卸任高雄市長職務後，與李前總統形同是「零互動」，但基於「一日長官，終身長官」之情，對於李前總統病故，心裡不免感慨諸多。昔人已去，是非對錯就留待後人說吧！也請李前總統夫人與家人節哀保重。